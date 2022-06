Die Polizei hat bei einer Kontrolle in Unterthingau einen 26-jährigen Rollerfahrer mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen erwischt.

17.06.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Ein 26-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstagabend mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen in eine Polizeikontrolle geraten. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamten aus Marktoberdorf den Rollerfahrer in der Marktoberdorfer Straße in Unterthingau.

Anzeige für Rollerfahrer

Ein aktuelles Kennzeichen hatte der Mann noch nicht beantragt. Er muss nun mit einer Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz und Fahrzeug-Zulassungsverordnung rechnen. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten.