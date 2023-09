Rotary International Bigband liefert große Show in Marktoberdorf

Die Rotary International Bigband liefert beim in Marktoberdorf eine große Show. Dabei hatte nur wenige Stunden vor dem Konzert ihr Schlagzeuger einen Unfall.

12.09.2023

Der Jazz ist eine emotionale Musikrichtung, sagt Thomas Siffling. Er muss es wissen. Der renommierte Jazz-Trompeter leitet schließlich seit Tag eins die Rotary International Bigband, die an diesem Abend zu einem Konzert in die Filmburg Marktoberdorf gekommen ist. Und das Publikum in den vollbesetzten Reihen lässt sich nicht zweimal bitten, als Sifflingt sagt: Begeisterungsausrufe und Applaus sind zwischendurch nicht nur erlaubt, sondern durchaus erwünscht. Sie jubeln für die etwa 20 Musikerinnen und Musiker, die unter nicht ganz einfachen Bedingungen in Marktoberdorf eine große Show abliefern.

