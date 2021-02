Eine Mutter hat ihren Sohn bei der Polizei angezeigt: Er soll sie geschlagen und gewürgt haben. Bei ihm zu Hause entdeckten die Beamten etwas Überraschendes.

15.01.2021 | Stand: 13:03 Uhr

Ein 34-Jähriger hat offenbar seine eigene Mutter geschlagen und gewürgt. Die 56-Jährige zeigte ihren Sohn am Donnerstag bei der Polizei an. Die Beamten besuchten nach eigenen Angaben den Mann daraufhin in seiner Wohnung in Ruderatshofen (Ostallgäu) und staunten nicht schlecht.

Die Polizisten entdeckten in einem Zimmer nämlich eine Aufzuchtanlage für Rauschgift inklusive mehrerer Utensilien, zwei Marihuana-Pflanzen und über 100 Gramm von der Droge. Sie stellten das alles sicher und zeigten den 34-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an.

Mutter: Drogen haben Sohn verändert

Doch damit nicht genug: Zudem hat der Mann eine Anzeige wegen Körperverletzung am Hals. Seine Mutter schilderte laut Polizei, dass sich ihr Sohn stark verändert habe, seitdem er drogenabhängig ist. Darum sei er auch aggressiv geworden und habe die 56-Jährige angegriffen.

