Russisches Ensemble tritt in Marktoberdorf auf - Ihre Liedauswahl spricht Bände

Die Gruppe „Anima“ tritt in Marktoberdorf auf und hat auch ukrainische Lieder im Gepäck. Gesprochen wird an diesem Abend wenig, gesagt umso mehr.

02.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Sie brauchen nicht viel, um den Raum zu füllen. Um genau zu sein: nur ihre Stimmen. Wobei das Wort „nur“ eine Untertreibung ist. Die Stimmen des Ensembles „Anima“ vermögen viel zu leisten. Mit Leichtigkeit füllen sie am Mittwochabend die St. Magnuskirche in Marktoberdorf, vereinen sich zum einem fulminanten Klangkörper, der bis in die entlegensten Ecken zu dringen scheint.

Das russische Ensemble „Anima“ ist seit vielen Jahren freundschaftlich mit Marktoberdorf verbunden. 1992 gründetet sich in St. Petersburg die Gruppe um Victor Smirnov, dem Künstlerischen Leiter und Tenor des Ensembles. Einige Jahre später nahm es am Internationalen Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf teil und schloss Freundschaften mit seinen Gastfamilien. Der Grundstein für regelmäßige Besuche und Konzerte war gelegt.

Jahr für Jahr sang das russische Ensemble in Marktoberdorf - dann kam Corona

So ist es eine Tradition geworden, dass der Chor am ersten Adventssonntag in Marktoberdorf singt. Die vergangenen Jahre wurden Konzerte durch Corona vereitelt. Nun kam auch noch der Krieg dazu. „Wir danken allen Freunden, dass das Konzert nach drei Jahren zustande kommen kann“, fand Victor Smirnov eindringliche Worte zu Beginn des Konzerts.

Bereits zuvor hatte die Gruppe die Abendmesse in der St. Magnuskirche musikalisch gestaltet. Im Anschluss präsentierten die Sänger noch geistliche und weltliche Stücke.

Ukrainisches Neujahrslied steht auf dem Programm des russischen Chors

Gesprochen wurden an diesem Abend nur wenige Worte. Gesagt wurde umso mehr – die Musik diente als Sprache. Allein bei der Auswahl der Stücke setzte die Gruppe ein Zeichen. Zwei ukrainische Lieder standen auf dem Programm. Darunter ein Lied über eine Schwalbe. „Shchedryk“ ist im Original ein ukrainisches Neujahrslied und erzählt von einer Schwalbe, die Wohlstand im nächsten Frühjahr verspricht. Später wurde das Lied als „Carol of the Bells“ bekannt. Das Ensemble präsentierte zudem das bekannte russische Lied „Schwarze Augen“. Der Liedtext entstammt einem Gedicht des ukrainischen Dichters Jewhen Hrebinka, die Musik aus der Feder des deutschen Komponisten Florian Hermann. So waren durch die Musik alle vereint.