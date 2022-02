Südzucker-Chef fährt in Marktoberdorf einen großen Fendt-Traktor Probe

Niels, Pörken, CEO von Südzucker, hat das Fendt-Werk Marktoberdorf besucht. Was den AGCO-Aufsichsrat dort, neben dem Traktorfahren, beeindruckt hat.

Südzucker-Chef Dr. Niels Pörksen hat erstmals das Fendt-Werk in Marktoberdorf besucht, sich einen eigenen Eindruck von den modernen Produktionsverfahren gemacht – und gleich selbst den neuesten Fendt 1000 Vario getestet.„Der Traktor ist beeindruckend groß und technologisch hoch entwickelt.“ Trotzdem lasse er sich ganz einfach bedienen – das sei „fast wie Autofahren“.

Fahrt auf hoch-gerüstetem Fendt-Riesen-Traktor in Marktoberdorf sei "fast wie Autofahren"

Davon berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Pörken war auch nach Marktoberdorf gekommen, um sich mit der AGCO/-Fendt-Geschäftsführung auszutauschen. Der studierte Agrarwissenschaftler ist nicht nur CEO der Südzucker AG, sondern seit Oktober 2021 auch Mitglied im Aufsichtsrat der AGCO Corporation.

Südzucker-Chef lobt das die Automatisierung und das Herzblut der vielen Fendtler

Überrascht hat den Südzucker-Chef laut Pressemitteilung die Größe des Fendt Werks und die Flexibilität in der Produktion. „Dass alle Maschinen auf einem Band gefertigt werden, war für mich neu und zeigt die Möglichkeit variabel auf Anforderungen zu reagieren“, sagte er. Pörksen lobte die „Methoden der Automatisierung, aber auch, wie stark alle Fendtler im Werk eingebunden würden. Er betonte: „Man spürt das Herzblut der Mitarbeitenden schon im Gespräch und auch dem Willen Prozesse kontinuierlich zu verbessern.“

Warum der Südzucker-Chef besonders große Zukunftschancen für vernetzte Maschinen sieht

Pörken besichtigte auch den Bereich Forschung und Entwicklung bei Fendt. Mit dem Blick in die Zukunft der Agrartechnik gerichtet, sieht er große Chancen in der Vernetzung von Maschinen und dem Datenaustausch. Die Strategie „Farm to fork“ (übersetzt etwa: vom Bauernhof direkt auf die Gabel) stelle schließlich hohe Anforderungen an die Landwirtschaft.

Bei dieser Strategie geht es etwa der deutschen Bundesregierung darum, Bodenfruchtbarkeit und Produktivität zu erhalten und ein gerechtes Einkommen für Landwirte sowie nachhaltig erzeugte Lebensmittel zu angemessenen Preisen zu sichern.

