"Sachspenden behindern die Arbeit vor Ort": Wie die Ostallgäuer Ukrainern helfen können

Landrätin, Wirtschaftsbeirat und Rotes Kreuz rufen zu Spenden für Ukrainer auf. BRK erklärt, welche Auswirkungen Sachspenden auf die Arbeiten vor Ort haben.

05.03.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Der Krieg in der Ukraine hat auch im Ostallgäu eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Vielfach werden dabei Sachspenden gesammelt. Diese mögen bei privaten Kontakten oder im Ostallgäu helfen, stellen aber große Organisationen wie das Rote Kreuz vor Probleme. „Auch wenn es für viele weniger persönlich und ungreifbarer erscheinen mag, sind Geldspenden in der gegenwärtigen Lage die beste und wirkungsvollste Art, um die humanitäre Hilfe im Ausland zu unterstützen“, sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Hofmann.

BRK Ostallgäu: Bei Hilfsaktionen in der Ukraine ist Einfühlvermögen angesagt

Das Leid der Menschen in der Ukraine werde von Tag zu Tag größer, sagt Hofmann. Doch auch bei Hilfsaktionen ist Einfühlungsvermögen angesagt. „Als Rotes Kreuz müssen wir besonders sensibel sein und uns konsequent an unseren Rotkreuz-Grundsätzen der Neutralität und Unparteilichkeit orientieren. Nur das erlaubt uns den humanitären Zugang zu den betroffenen Menschen.“ Dabei stehe die Organisation in enger Verbindung mit den Partnern in der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Das Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin ist mit der Planung und Umsetzung der humanitären Auslandshilfe betraut.

Angesichts der eskalierenden Gewalt weite das DRK die Unterstützung seiner Schwestergesellschaften in der Ukraine und den Nachbarländern im Rahmen des Möglichen schrittweise aus, sagt Hofmann. Denn die Not der Ukrainerinnen und Ukrainer sowohl im Land als auch auf der Flucht und damit ihr Bedarf an humanitärer Hilfe sei immens und wachse immer weiter.

>> Kinder und Frauen aus der Ukraine auf dem Weg nach Kaufbeuren <<

„Es ist überwältigend zu sehen, wie schnell und engagiert die Zivilgesellschaft in Deutschland auf allen Ebenen zu helfen bereit ist. Dies trifft auf unzählige Privatpersonen, kleine und große Initiativen, Unternehmen und natürlich auch auf all unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler zu“, sagt Hofmann und wiederholt: Geldspenden seien momentan die beste Hilfe. Sie seien gegenüber Sachspenden wesentlich effektiver: Ihr großer Vorteil sei, dass sie sehr flexibel eingesetzt werden könnten. Damit lasse sich die humanitäre Hilfe gezielter an die jeweiligen Bedarfslagen vor Ort anpassen. Dies sei absolut erforderlich in Situationen, die sich beständig ändern und höchst unvorhersehbar sind, wie aktuell in der Ukraine und ihren Nachbarländern.

Auch die Ostallgäuer Landrätin und der Wirtschaftsbeirat rufen zu Spenden auf

Sachspenden wiederum blockierten nach Angaben der DRK-Schwestergesellschaften in der Ukraine und den Nachbarländern die stark beanspruchten Logistik- und Hilfeleistungsstrukturen. Gut gemeinte, aber nicht abgestimmte Lieferungen füllten Lagerhäuser, bänden Transport- und Sortierkapazitäten. „Sie helfen leider nicht, sie behindern vielmehr die humanitäre Arbeit vor Ort. Es bestehen seitens unserer Schwestergesellschaften momentan keinerlei Kapazitäten zur Annahme nicht zentral abgesprochener und nicht zentral angeforderter Hilfslieferungen und Unterstützungsangebote“, sagt Kreisgeschäftsführer Thomas Hofmann in einer Pressemitteilung.

Auch die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker und der Wirtschaftsbeirat Ostallgäu rufen zur Spende auf und verweisen dabei auf die diversen Spendenkonten der örtlichen Hilfsorganisationen Humedica Kaufbeuren, Lebenshilfe Ostallgäu und das Rote Kreuz. „Die schrecklichen kriegerischen Handlungen in der Ukraine verursachen unfassbares Leid. Es fehlt an allem Nötigen. Wir müssen hier dringend unterstützen und tun dies auch“, sagt Zinnecker. Der Landkreis sowie einige Unternehmen des Wirtschaftsbeirats leisteten bereits aktiv Hilfe, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Geschehnisse lassen wohl niemanden unberührt und in vielen Fällen möchten Personen und Unternehmen auch helfen. Wir sind stolz darauf, in unserer Region so engagierte Organisationen zu haben, die die Hilfe direkt zu den Menschen bringen. Bitte helfen auch Sie und unterstützen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten“, lautet der gemeinsame Aufruf von Zinnecker und Wirtschaftsbeirat Ostallgäu mit seinen beiden Sprechern Ingrid Bußjäger-Martin (AGCO/Fendt) und Josef Ambros (Anton Ambros GmbH). „Die Lage in der Ukraine und die Situation der Menschen dort beunruhigt und beschäftigt uns alle sehr. Uns ist klar, dass jeder etwas tun kann und wir hier handeln müssen“, erklärt Landrätin Zinnecker die Motivation für den Aufruf.

