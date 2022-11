Im Ostallgäu treiben gleich mehrere Geister-Pudel ihr Unwesen - einige unheimliche Geschichten

Der Pudel taucht in vielen Allgäuer Sagen auf. Auch im Ostallgäu soll er an einigen Orten gesichtet worden sein - und Angst und schrecken verbreitet haben.

13.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

In den Sagen des Allgäus spielt der Pudel eine beachtliche Rolle. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen feinen, geschorenen Kavaliershund, sondern um einen großen, rabenschwarzen Pudelhund mit feurigen Augen, dessen Aussehen Furcht verbreitet. Auch in Obergünzburg soll ein solches Schreckenstier herrschen, wie Hermann Epplen in einem Beitrag im Ostallgäuer Heimat-Blatt von 1964 schrieb:

Im Wald zwischen Obergünzburg und Ronsberg ist ein gruseliger Pudel zu Hause

In der „Teufelsküche“ bei Obergünzburg haust der Sage nach ein besonders schrecklicher Pudel. Ein unehrlicher Mensch soll zu Lebzeiten Geld veruntreut haben und es im Schwedenkrieg vor dem Feind in dem Felsengewirr der Teufelsküche versteckt haben. Der Schatz geriet dort in Vergessenheit und der Geist des Mannes muss nun in der Gestalt eines Pudels die Geldtruhe hüten. Schatzsucher kehrten stets übel zugerichtet und mit leeren Händen zurück. (Lesen Sie auch: Wo der Teufel wohnt: Eine alte Geschichte aus Obergünzburg)

Unter den Pudelsagen ist jene vom „Brandpudel“ eine der bekanntesten. Unter dem „Brand“ versteht man jene Steige der ehemaligen Bundesstraße 12, die nach dem Dörflein Immenthal in Richtung Kempten führt. Wegen der häufigen Verkehrsunfälle in früheren Jahren und den oft spiegelglatten Naturstein-Fahrbahnen im Winter, ist sie von vielen Wanderern und Fuhrwerkern gefürchtet. Rechts und links dieser Steige befinden der „Herrenwald“ und der „Buchenwald“, in denen eine Gestalt umgehen soll, wie sich in früheren Zeiten die Leute erzählen.

Ein Geisterpudel in der Nähe von Immenthal soll über Wanderer herfallen

Danach treibt dort ebenso ein Pudel sein Unwesen. Er springt in der Geisterstunde dem Wanderer ins Genick und treibt ihn bis zum Morgengrauen im Kreis herum. Erst wenn am Morgen das Glöckchen des Immenthaler St. Wolfgangkirchleins zum Gebetläuten ertönt, lässt das Tier von seinem Opfer ab. Besonders die Fuhrleute hatten oft Angst, wenn die Pferde nicht mehr weiter wollten und wie der Fuhrmann, zu zittern anfingen.

In der alten Zeit wurden besonders in den Gunggelstuben die abenteuerlichen Geschichten über den Brandpudel erzählt. So erzählt die Sage: Zwei Untrasrieder gingen nach Mitternacht von Immenthal den Brand hinauf. Plötzlich sahen sie im Mondschein auf der Straße den Brandpudel liegen. Voll Schrecken kehrten sie um, machten sich gegenseitig Mut, indem sie laut schrien „Mir fiechtet eis it!“ Sie eilten von Obergünzburg übers steile Horn nach Untrasried.

Anderntags erzählten sie im Dorf von ihrer schrecklichen Begegnung. Ein Bauer fuhr am Morgen von Untrasried nach Obergünzburg und sah den angeblichen „Brandpudel“. Es war ein kräftiger Haufen Roßmist, der im gespenstigem Mondlicht lange Schatten geworfen hatte. Die alkoholbeschwingte Fantasie der beiden Untrasrieder hatte daraus eine zähnefletschende Bestie gemacht, den berüchtigten „Brandpudel“.

