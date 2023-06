Einst sang sie bei den No Angels, nun steht Sandy Mölling im Festspielhaus Neuschwanstein auf der Bühne. Was die Sängerin am Allgäu liebt, verrät sie hier.

10.06.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Sandy Mölling ist aus ihrer neuen Heimat Los Angeles ins Allgäu zurückgekehrt. Als Lilly van Hoeven steht sie im Zeppelin-Musical von Ralph Siegel im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen auf der Bühne, teilt das Festspielhaus mit. Das ist eine Rolle, wie Mölling sie liebt: Sie verkörpert eine leidenschaftliche Frau, die ihren Weg sucht und findet.

Zudem erfordert die Rolle Schauspielkunst, ist aber auch tänzerisch und gesanglich anspruchsvoll. „Das ist für mich das Allerschönste am Musical – das Zusammenspiel aller Talente“, erklärt Mölling. Das hat sie im Festspielhaus schon mehrfach bewiesen, an das sie Theaterleiter Benjamin Sahler 2019 für die Hauptrolle in Die Päpstin holte.

Sandy Mölling: "Die Allgäuer Natur gibt mir so viel Kraft"

„Das Festspielhaus in Füssen vereint Glamour und Natur pur“, erklärt die Künstlerin, warum sie so gerne dort ist: „Hier trifft prickelnde Theateratmosphäre auf Ruhe und gewaltige Naturschönheit. „Die Allgäuer Natur gibt mir so viel Kraft“, sagte Mölling zu ihrer Rückkehr. „Ich war gleich wandern, in den Bergwäldern hinter dem Schloss, das ist so unglaublich schön da. Das entspannt mich ungemein.“

Bekannt geworden war Mölling mit 19 Jahren als Mitglied der No Angels, bis heute Deutschlands erfolgreichste Girlband.

Nach ihrem Engagement im Festspielhaus Füssen wird sie im Sommer mit den No Angels eine deutschlandweite Konzerttournee spielen.