"Schildbürger für Grundrechte": Anti-Impf-Demo in Marktoberdorf

"Gegen den Impfzwang": Sie trugen Schutzanzüge und hielten Banner hoch. Vor allem gegen die Corona-Impfung richtete sich eine Demo am Samstag in Marktoberdorf.

10.07.2022 | Stand: 11:13 Uhr

„Schildbürger für Grundrechte“ Unter diesem Motto ist am Samstag zwischen 11 und 13 Uhr in der Bahnhofstraße in Marktoberdorf entlang der Verbraucher- und Supermärkte demonstriert worden. Die Versammlung, bei der etliche Demonstranten zur Haupteinkaufszeit Spalier standen und Protestplakate hochhielten, war der Polizei bekannt.

"Gegen den Impfzwang": Sie trugen Schutzanzüge und hielten Banner hoch. Vor allem gegen die Corona-Impfung richtete sich eine Demo am Samstag in Marktoberdorf.

Es ging gegen die Coronaimpfpflicht im Gesundheitswesen und gegen Corona-Impfungen überhaupt

„Die Versammlung war angemeldet“, sagte ein Beamter der Polizeiinspektion Marktoberdorf und lief offenbar friedlich und unfallfrei ab. „Sonst wären wir gerufen worden.“ Die Demo richtete sich vor allem gegen die Coronaimpfpflicht im Gesundheitswesen, gegen die Corona-Impfung überhaupt und gegen weitere Coronamaßnahmen - wie sie jetzt wieder für den Herbst diskutiert werden.