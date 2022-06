Schmierfilm auf der Wertach und dem Bachtelsee bei Biessenhofen: Ist es überhaupt Öl?

Ein Schmierfilm-Teppich, der die Wertach in Biessenhofen verunreinigte, hält seit Pfingstsonntagabend mehrere Feuerwehren auf Trab. Doch ist es überhaupt Öl?

Seit am Pfingsonntagabend ein Ölfilm auf der Wertach bei Biessenhofen gemeldet worden ist, halten die Wasserverunreinigungen dort mehrere Feuerwehren, die Ostallgäuer Kreisbrandinspektion und die Polizei in Atem.

Es gibt jetzt eine neue, 250 Meter lange Ölsperre - und zwar zwischen Bachtelsee und Bärensee in Biessenhofen

Das Gute zuerst: Die bislang unbekannte Flüssigkeit kann sich in Ostallgäuer Gewässern nicht weiter ausbreiten. Denn nach einer ersten Ölsperre, die die Feuerwehr Marktoberdorf am Sontagabend zwischen der Heubrücke in Biessenhofen und dem Bachtelsee errichtete, hat die Feuerwehr Füssen wegen des Schmierfilm-Teppichs eine neue, 250 Meter lange Ölsperre errichtet.

Und zwar hat sie diese kurz vor dem Wehr eingespannt, sprich dem Kraftwerk zwischen Bachtelsee und Bärensee. „Wir haben sofort die entscheidenden Maßnahmen eingeleitet“, betont der Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner als oberster Feuerwehr-Verantwortlicher. „Mithilfe der Sperre fangen wir alles auf, was kommt.“

Wird die schmierfilmartige Substanz nun erst am Dienstag abgepumpt?

„Das heißt, anstatt stundenlang nachts das die Flüssigkeit herauszuholen, haben wir das Öl erst einmal zusammenlaufen lassen“, sagt Florian Osterried, Pressesprecher der Feuerwehr Marktoberdorf. Nach Angaben des Biessenhofener Feuerwehr-Kommandanten Hans Echtler wird die Sperre „noch über den heutigen Tag hinaus bestehen bleiben.“ Das heißt, eventuell werde die Flüssigkeit erst am Dienstag abgepumpt.

Interessant ist auch, dass die Verantwortlichen vor einer ausführlichen Laborbeprobung und Analyse durch das Wasserwirtschaftsamt inzwischen allesamt nur noch von einer ölartigen Flüssigkeit bzw. einer schmierfilmartigen Substanz sprechen. „Wir wissen nicht, ob es überhaupt Öl ist“, heißt es von der Feuerwehr Marktoberdorf. Und Kreisbrandrat Barnsteiner bestätigt: „Wir wissen nicht, um welchen Stoff genau es sich handelt, zumal er geruchlos zu sein scheint“

Ostallgäuer Kreisbrandrat: "Schon eine kleine Verunreinigung kann zu einem Riesen-Teppich führen"

Auch über die Menge der Flüssigkeit und damit den Verschmutzungsgrad lasse sich noch keine seriöse Aussage treffen, sagen die Verantwortlichen. „Eine kleine Verunreinigung kann schon einen Riesen-Teppich bilden“, sagt Kreisbrandrat Barnsteiner. „Ein Liter Öl gibt schon einen Riesen-Film. Und zwar auch, wenn es nicht sehr tief ins Wasser eingedrungen ist.“

Dass etwa auf dem Bachtelsee ein solcher Teppich besteht, habe man mit Hilfe von Drohnenfotos erkennen können, berichtet Barnsteiner. „Das waren Drohnen der DLRG.“

Eine Quelle - und damit eine Ursache -sind nach wie vor nicht bekannt

Unklar sei nach wie vor außerdem – und das sei sehr ungewöhnlich, sagt der Kreisbrandrat – wo genau die ölartige Flüssigkeit herkommt. „Wir finden keine Quelle – und das, obwohl die Polizei mit Hochdruck ermittelt.“

Der ursprüngliche Einsatzort hat sich im Verlauf des Einsatzes übrigens immer weiter nach Norden verlagert, sprich von der Heubrücke und dem Regenüberlaufbecken Altdorf in Richtung Bachtelsee, nachdem man dort den größeren Teppich entdeckt habe. In dem Zusammenhang ist Barnsteiner erneut um Beruhigung bemüht. „Wir haben da jetzt dies Ölsperre zwischen Bachtelsee und Bärensee. Das heißt, die Substanz kann definitiv nicht rüber in Richtung Bärensee.“ (Lesen Sie hier den ersten Artikel zum Thema.)