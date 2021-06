Schnee im Juni?! Das ist in Obergünzburg gar nicht so unwahrscheinlich

Bei Sommerwetter an Schnee und Eis denken fällt schwer. Doch im Lauf der Jahrhunderte kam wurde es im Günztal immer mal wieder eisig kalt und schneeweiß.

Wer einen Blick in die Aufzeichnungen früherer Jahrhunderte wirft oder in den Obergünzburger Tagblättern des 19. Jahrhunderts und den Allgäuer Zeitungen des 20. Jahrhunderts blättert, staunt heutzutage. Denn es fällt jetzt in den heißen Juni-Tagen schwer, an Schneeschaufeln oder an Winterstiefel zu denken.

Wenn man aber dort liest, was das Wetter alles schon für Kapriolen geschlagen hat, dann könnten einem eiskalte Schauer oder gar Schneegestöber über den entblößten Rücken rutschen. So gab es beispielsweise in den Jahren 1489, 1490 und 1491 gleich drei Jahre hintereinander nur Missernten. Das hatte im gesamten Allgäu große Teuerungen und Hungersnöte zur Folge.

Schnee und Eis im Juni: Im Günztal passierte das in den vergangenen Jahrhunderten öfter mal

Gegen Ende des Frühlings 1791, genauer gesagt vor 230 Jahren am 17. Juni, mussten wegen Schneegestöber die Straßen mit Schneeschaufeln freigeräumt und das Vieh wieder von den Alpen ins Tal getrieben werden. Der Schneefall und die Kälte haben das Laub an den Bäumen erfrieren lassen. Die Laubbäume hätten sich erst im August wieder begrünt, ist zu lesen.

1816 schneite es im Mai fast täglich und selbst im Juni waren tagelange Schneegestöber angesagt. Im Jahre 1875 war durch die Kälte das Wachstum derart gehemmt, dass erst am Anna-Tag, dem 26. Juli also, das erste Fuder Heu in die Scheune gebracht werden konnte. 1882, so ist es in den Wetteraufzeichnungen zu lesen, gab es im Juni nur ganze zwölf Tage schönes Wetter.

Heuernte und Stadtradeln: Ostallgäuer freuen sich über das schöne Wetter

Umso mehr können sich die Landwirte dieses Jahr über die warmen Juni-Tage freuen. Auf den frisch gemähten Wiesen kann das herrlich duftende junge Heu schon am dritten Tage nach dem Schnitt zu Ballen gepresst in die Scheune gefahren werden.

Wie die Bauern das Wetter zur Heuernte nutzen, können auch die Radfahrer beim Stadtradeln im Ostallgäu die Sonnentage genießen, um ihre Kilometer im Trockenen einzufahren. In der ersten Woche im Juni haben die Landwirtschaft und die radelnde Bevölkerung jedenfalls schon reiche Ernte eingefahren.

