"Schönster Erlebnis-Biotag": Obergünzburg für Herbst-Biomarkt ausgezeichnet

28.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Was macht bayerische Bio-Lebensmittel so besonders? Die Antwort darauf bekamen Interessierte bei den Bio-Erlebnistagen 2021. Auch in Obergünzburg (Ostallgäu) fand eine solche Veranstaltung statt: Der Bio-Ring Allgäu e.V. organisierte den traditionellen Herbstmarkt. Dafür erhielt der Verein nun die Auszeichnung für die „Schönsten Erlebnis-Biotage 2021“. Geschäftsführerin Christine Räder und der Vorstand nahmen den Preis in Freystadt entgegen. (Lesen Sie dazu auch: In Görisried kostet das Essen für kleine Kinder jetzt mehr)

Georg Scheitz: "Bio ist wertvoll für uns und die kommenden Generationen"

„Ihnen ist es mit Ihrem Bio-Erlebnistag auf ganz besonders schöne Weise gelungen zu zeigen, wie wertvoll Bio aus Bayern für uns und für die kommenden Generationen ist“, sagte Georg Scheitz, von der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern. Er überreichte zusammen mit Wolfgang Wintzer vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Auszeichnung, die nach Obergünzburg ging. Der Bio-Herbstmarkt ist dort ein fester Bestandteil im Jahreskalender. Er findet alljährlich in der Marktgemeinde statt.

Der jährliche Herbstmarkt in Obergünzburg bietet frische Leckereien

Neben etlichen Ständen mit Bio-Produkten aus der Region gab es 2021 auch einen Infostand zum Ökolandbau, außerdem wurde der Bio-Einkaufsführer fürs Allgäu zusammen mit der Ökomodellregion Günztal vorgestellt. Für die Besucherinnen und Besucher standen frisch gepressten Apfelsaft sowie die beliebten Marktsuppen von den Mitgliedern der Ortsgruppe des Bund Naturschutzes bereit. Zudem gab es Kässpatzen sowie Musik auf dem Marktplatz.

Bio-Lebensmittel für den Erhalt der Umwelt

Ein Konzept, das gut ankommt: „Mit Ihrer Arbeit leisten Sie täglich einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt, zu Klima-, Boden- und Gewässerschutz, zum Wohl unserer Nutztiere und zu einer gesunden Ernährung“, betonte Scheitz.

Auch Wintzer fand lobende Worte: „Ihr Einsatz, Ihre Leidenschaft und Ihre Begeisterung machen die Bio-Erlebnistage so besonders. Mit Ihren einzigartigen Veranstaltungen haben Sie den Menschen gezeigt, was unsere ökologische Landwirtschaft leistet.“

Neben dem Bio-Ring Allgäu durften sich noch sechs weitere Veranstalter über die Auszeichnung freuen.

