Schon Weltmeister Mario Götze hielt in Ronsberg den Pokal hoch

Am Wochenende gibt es ein Jugendturnier im Günztalstadion in Ronsberg. 21 Mannschaften kämpfen um den Pokal. Wann sogar Weltmeister Mario Götze ihn gehalten hat.

Bereits in die 26. Auflage geht am Wochenende das Ronsberger Sommerturnier für Jugendfußballer aus der Region. Das Traditionsturnier findet seit vielen Jahren immer am zweiten Juliwochenende auf dem Ronsberger Sportgelände statt. Nach zwei Jahren Coronapause ist es nun der Neustart nach dem Jubiläumsturnier 2019.

Jugendfußballer wollen in Ronsberg einen krönenden Saisonabschluss

Ab Samstag, 9. Juli, wird der Ball im Günztalstadion rollen. Zunächst messen sich sechs D-Juniorenteams, die nach Beendigung ihrer Saison nochmals zu einem Turnier antreten – und mit einem Erfolg beim Ronsberger Sommerturnier ihren Saisonabschluss krönen wollen.

Am Nachmittag spielen acht Bambini-Teams um den begehrten Wanderpokal. Der FC Kempten hat diesen im Jahr 2019 verteidigt. Viele der kleinsten Nachwuchsspieler treten dabei zum ersten Mal bei einem offiziellen Turnier gegen den Ball. Dabei wandeln sie auf den Spuren von Weltmeister Mario Götze, der 1997 den Siegerpokal im Trikot des SC Ronsberg in die Höhe stemmte. Damals spielte der Neuzugang des Bundesligisten Eintracht Frankfurt für Ronsberg.

Welche Mannschaften beim Turnier in Ronsberg Favoriten sind

Am Sonntagvormittag treten sieben weitere Mannschaften an, um in der Altersklasse der E-Junioren um den Titel zu spielen. Im Modus jeder gegen jeden wird in 21 Spielen der Sieger ermittelt. Die größten Titelchancen werden dabei dem FC Kempten und dem SV Lenzfried zugeschrieben.

Den Abschluss des Turnierwochenendes spielen am Sonntagnachmittag die F-Junioren. Acht Teams aus dem ganzen Allgäu sind dabei vertreten und bauen auf die Unterstützung vieler Zuschauer.

Auch die Veranstalter des SC Ronsberg hoffen auf reges Zuschauerinteresse. Für Verpflegung und gastfreundliche Atmosphäre auf dem Ronsberger Sportgelände ist jedenfalls gesorgt.

Der Zeitplan:

Samstag, 9. Juli: 9.30 bis 13 Uhr D9 Junioren (sechs Teilnehmer), 14.30 bis 18 Uhr Bambini (acht Teilnehmer)

Sonntag, 10. Juli: 9.30 bis 13 Uhr E-Junioren (sieben Teilnehmer), 14.30 bis 17:45 Uhr F-Junioren (acht Teilnehmer)

