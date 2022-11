Neues Graffiti in der Jahnturnhalle Obergünzburg: So kam es zustande

Jugendliche aus Obergünzburg haben zusammen mit dem Spray-Profi Loomit ein Kunstwerk geschaffen. Ein besonderes Motiv ziert nun die Jahnturnhalle.

12.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Im Rahmen eines Workshops mit Obergünzburger Jugendlichen und dem bekannten Graffiti-Künstler Loomit entstand in den Pfingstferien dieses Jahres ein Kunstwerk, das speziell für die Jahnturnhalle gestaltet wurde. Die Anbringung des Kunstwerks, eine große Graffiti-Wand, wurde nun gemeinsam mit dem Graffiti-Künstler Loomit gefeiert.

Bei der Renovierung der Obergünzburger Turnhalle war auch Kreativität gefragt

Bei der Renovierung der Jahnturnhalle stand die Frage im Raum, was mit der großflächigen weißen Wand passieren soll. Im Bauamt des Marktes Obergünzburg entstand die Idee, dort ein Graffiti anzubringen. Zusammen mit den Jugendbeauftragten Sabine Schulz und Günther Schwarzmann sowie dem Jugendforum Obergünzburg wurde überlegt, wie so etwas umgesetzt werden kann. Es brauchte jemanden, der Ahnung von dem Thema hat – schnell tauchte der Name Loomit auf. Die Mischung aus Spray-Profi und jahrelange Erfahrung in Workshops für Jugendliche im Bereich Graffiti, war überzeugend und führte letztlich zu einer Zusammenarbeit.

In den Pfingstferien war es dann soweit und im alten „Diplona-Gebäude“ fand der Workshop statt. Am ersten Tag lernten die Jugendlichen die Grundlagen des Zeichnens und gestalteten Entwürfe. Am zweiten Tag ging es an die vorab vom Obergünzburger Bauhof zurechtgeschnitten Holzplatten. Nach ein paar Tagen entstand eine Komposition aus Loomits erfahrener Kunst und der Kunst der Graffiti-Schülerinnen und Schüler.

Ein individuelles, detailreiches Kunstwerk für die Jahnturnhalle

So ist nun an der Ost- und Südwand der Jahnturnhalle der große Schriftzug „Sport Obergünzburg“ zu lesen, der von den Jugendlichen mit allerlei Details versehen wurde. Die Wände sind etwa 2,50 Meter hoch und haben eine Gesamtlänge von fast 40 Metern. Das Graffiti ist für künftige Sportgruppen sicherlich eine große Motivation und eine Wandgestaltung, die die Jahnturnhalle zu etwas ganz Besonderem macht.

Lesen Sie auch: 52 Reiter und viele Zuschauer: Das war beim Patrozinium in Obergünzburg geboten