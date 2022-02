Schulabriss in Marktoberdorf: Jetzt ist bei St. Martin das letzte Gebäude fällig

Jetzt ist bei der Grundschule St. Martin in Marktoberdorf das letzte Gebäude fällig. Beim Schulabriss ist das Schwesternheim an der Reihe - keine leichte Übung.

11.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Am Donnerstag hat bei der Grundschule St. Martin in Marktoberdorf der Abriss des früheren Heims der Armen Schulschwestern begonnen. Es ist das älteste und das letzten Gebäude auf dem Areal, das dem Bagger zum Opfer fällt. (Lesen Sie auch: Abriss: Jetzt ist die alte Martinschule in Marktoberdorf endgültig Geschichte.)

Abriss Grundschule St. Martin in Marktoberdorf: Was das Schwesternheim zur Herausforderung macht

Der Abriss ist eine Herausforderung, da das Heim direkt an die befahrene Eberle-Kögl-Straße grenzt. Zur Verkehrssicherheit wird mit einem Abrissvorhang gearbeitet, den ein Autokran hält. Viele Zaungäste verfolgten bei Sonnenschein die Arbeiten.

Wie berichtet, entsteht der Schulneubau nach dem Abriss an selber Stelle. Insgesamt kosten die Abbrucharbeiten laut Stadt ungefähr zwei Millionen Euro. Die Stadt investiert für das gesamte Neubauvorhaben der Schule ungefähr 30 Millionen Euro, wie berichtet. Bis Sommer 2024 soll die neue neue Schule stehen.

