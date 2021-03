Obergünzburg muss viele Investitionen in die nächsten Jahre verschieben. Welche davon betroffen sind und warum die Gemeinde auf dem „Weg ins Ungewisse“ ist.

05.03.2021 | Stand: 11:16 Uhr

Seit 2007 ist Lars Leveringhaus Bürgermeister von Obergünzburg und in all den Jahren habe er „noch nie einen so schwierigen Haushalt in der Aufstellung erlebt“, sagte er. Kämmerer Christoph Brenner sprach sogar von einem „historischen Haushalt: aufwendig im Erstellen, schwierig in der Umsetzung.“