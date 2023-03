Secondhand-Basar in Görisried findet am Wochenende statt

In Görisried findet ein Secondhand-Basar statt. Dort gibt es nicht nur Klamotten zu kaufen. Schwangere mit Mutterpass dürfen zudem früher rein.

05.03.2023 | Stand: 15:13 Uhr

Ein Secondhand-Basar findet am Freitag, 10. März, von 18 bis 20 Uhr und am Samstag, 11. März, von 13 bis 15 Uhr in der Mehrzweckhalle in Görisried statt. Schwangere (mit Mutterpass) erhalten mit einer Begleitperson jeweils 30 Minuten vorher Einlass.

Das ist beim Secondhand-Basar in Görisried geboten

Angeboten werden gut erhaltene Frühlings- und Sommerkleidung für Groß und Klein sowie Spielsachen, Sportartikel, Bücher und vieles mehr. Kinder können sich samstags kostenlos schminken lassen. Der Gewinn aus dem Verkauf kommt sozialen Zwecken zugute. Die Annahme der sauberen Kleidung sowie aller anderen Artikel ist am Freitag, 10. März, von 10 bis 11 Uhr und 14 bis 15 Uhr. Anmeldung: www.goerisried.de/veranstaltungen