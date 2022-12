Secondhand-Faschingsmarkt kommt nach Marktoberdorf: Hier gibt es Kostüme für den guten Zweck

Aktion Hoffnung kommt mit einem Secondhand-Faschingsmarkt nach Marktoberdorf. Auf 120 Quadratmetern werden Kostüme, Accessoires und vieles mehr verkauft.

30.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die meisten haben sie wohl zu Hause: eine Kiste mit alten Faschingskostümen, die in den Tiefen des Kleiderschranks oder auf dem Dachboden schlummert. Eine nachhaltigere Alternative hat Aktion Hoffnung entwickelt. Der Verein kommt am 7. Januar mit einem Secondhand-Faschingsmarkt nach Marktoberdorf. Im Pfarrheim von St. Magnus wird von der Federboa bis hin zum Prinzessinenkostüm alles verkauft, was zum Fasching dazugehört. Zusammen mit dem Katholischen Frauenbund lädt die Hilfsorganisation zum zehnten Mal zum Benefizverkauf ein. Denn der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt.

Faschingskostüme werden in Marktoberdorf auf 120 Quadratmetern verkauft

Der Faschingsmarkt findet in Marktoberdorf auf 120 Quadratmetern statt. „Von den Klassikern wie Piraten, Cowboys oder Prinzessinnen über orientalische Kostüme, witzige Tieranzüge bis hin zu Unikaten wie Bühnen- und Theaterkostüme: Unser Fundus ist riesig und es ist bestimmt für jeden etwas dabei“, sagen die Marktorganisatorinnen Andrea Haslacher, Margot Megele und Karin Stippler. Johannes Müller, Geschäftsführer von Aktion Hoffnung, sieht beim Kauf von Secondhand-Faschingskostümen, also gebrauchten Kostümen, weitere Vorteile: Mit jedem Einkauf werde zum Schutz von Ressourcen beigetragen. Zudem spenden die Kundinnen und Kunden gleichzeitig zugunsten eines Entwicklungsprojektes.

Bei der Organisation und Durchführung des Faschingsmarktes wird Aktion Hoffnung durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Katholischen Frauenbundes Marktoberdorf unterstützt. „Es ist bemerkenswert, mit welcher Begeisterung sich alle für den Faschingsmarkt einsetzen. Ohne diese Mithilfe könnten wir das umfangreiche Marktangebot nicht anbieten“, dankt Johannes Müller.

Erlös des Verkaufes in Marktoberdorf kommt Projekt in Istanbul zugute

Der Reinerlös aus dem Faschingsmarkt in Marktoberdorf kommt dem EVRIM-Zentrum im türkischen Istanbul zugute. Aktion Hoffnung unterstützt in diesem Jahr besonders die Arbeit der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos dort. „Geflüchtete junge Menschen bekommen in der Türkei zwar Arbeit und eine Wohnung, haben aber keinen Zugang zu Schulen oder Ausbildungsmöglichkeiten“, sagt Müller. Das Team der Ordensgemeinschaft in Istanbul begleitet derzeit 380 junge Menschen. Sie werden unterrichtet und bekommen rechtliche Hilfen. Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es online unter www.aktion-hoffnung.de/EVRIM-Zentrum

Der Faschingsmarkt findet statt am Samstag, 7. Januar, von 10 bis 13 Uhr im Pfarrheim St. Magnus, Schwabenstraße 63, in Marktoberdorf.