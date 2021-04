Marktoberdorfer Segler testet neues Boot auf dem Steinhuder Meer

Der Marktoberdorfer Segler Christian Kujan testet ein neues Boot und macht sich auf zum Steinhuder Meer. Das Boot ist aber nicht die einzige Herausforderung.

11.04.2021 | Stand: 05:30 Uhr

„Endlich mal wieder raus.“ Christian Kujan atmet tief durch und genießt den Tapetenwechsel. Er lässt Marktoberdorf und das Allgäu hinter sich und bricht auf zum Steinhuder Meer in der Nähe von Hannover. Zu Testzwecken. Es gilt, das neue Schiff, eine Flying Dutchman (FD), auf Herz und Nieren zu prüfen: Kujan als Vorschoter, Alexander Antrecht als Steuermann.

Meer bei Seglern beliebt

Beide sind eine eingespielte Crew, obwohl sie weit voneinander entfernt wohnen: Kujan ist Mitglied im Segelclub Füssen-Forggensee, für Antrecht ist das Steinhuder Meer das Heimatrevier. Ein guter Platz auch für Kujan. „Das Wetter war zwar an Ostern nicht ideal, aber wir konnten drei Tage lang segeln, weil dort eigentlich immer Wind ist“, sagt er. Deshalb sei das „Meer“ – durchschnittliche Tiefe eineinhalb Meter – bei Seglern auch so beliebt und stets ein Trainingspartner vor Ort. Diesmal war es der deutsche Meister von 2018, den Antrecht/Kujan herausforderten. (Lesen Sie auch: Kapitän vom Forggensee geht in Ruhestand: Dreimal um die Erde geschippert)

Rumpf aus speziellen Kohlenstofffasern macht Boot steif

Die eigentliche Herausforderung war jedoch das Schiff. Der Rumpf ähnle dem aus dem Jahr 1992, als die FD letztmals eine olympische Bootsklasse war, sagt Kujan. Und doch sei alles ganz anders. Denn der Rumpf besteht aus einem Ultra High Modulus Carbon, also aus speziellen Kohlenstofffasern, die das Boot extrem steif machen. „Da spürst Du jede Welle“, schildert der 32-Jährige. Auch der neue Mast ist aus Carbon gefertigt. Das alles zusammen bedeutet: „Man muss das Schiff aufrechter segeln und man muss mehr arbeiten.“

Die ersten Fahrten seien gut verlaufen und hätten etliche neue Erkenntnisse gebracht. „Es gibt noch Probleme, die aber zu beheben sind“, sagt er. Das lasse sich einerseits mit handwerklichen Arbeiten erreichen, andererseits mit dem Segeln an sich: „Wir brauchen noch viele Wasserstunden, um das in den Griff zu bekommen.“

Zahlreiche Segel-Wettbewerbe verschoben

Und genau da kommt die Corona-Pandemie ins Spiel. Sie hatte schon im vergangenen Jahr sämtliche Pläne durcheinander gewirbelt, für dieses Jahr sehe es nicht unbedingt besser aus. So ist die erste Regatta – auf dem Steinhuder mehr – auf August verschoben worden. Im Juni stand für Antrecht/Kujan die Kieler Woche auf dem Programm, die wurde auf September verlegt. Die Weltmeisterschaft, die vor einem Jahr in Altea in Spanien ausgetragen werden sollte, soll heuer stattfinden – voraussichtlich ebenfalls im September. Dafür wurden die WM in Italien und Polen um jeweils ein Jahr verlegt. Sollten Kieler Woche und WM tatsächlich zeitgleich angesetzt sein, lässt Kujan Spanien sausen und fährt an die Ostsee. „In Zeiten wie diesen bleibe ich lieber in Deutschland.“ (Lesen Sie auch: Die Feuertaufe: Segel-Juwel Julian Hoffmann feiert Debüt bei den Profis)

Lesen Sie auch

Schulschiff "Pelican of London" Schülergruppe kehrt nach halbem Jahr auf See nach Deutschland zurück

Solange die strengen Corona-Auflagen gelten, geht Kujan ohnehin nicht davon aus, dass Wettfahrten ausgetragen werden. Dabei sei nicht die Regatta an sich das Problem – die Teams seien getrennt, der Sport finde an der frischen Luft statt, Kontakte ließen sich vermeiden –, sondern die Übernachtung. Solange Hotels geschlossen seien und das Nächtigen im Wohnmobil nicht erlaubt sei, sei auch keine Regatta möglich.

Segeln so weit es eben geht

„Es ist einfach frustrierend, schon im zweiten Jahr nicht richtig planen zu können“, sagt er. Hinzu kommt, dass er im Marktoberdorfer Hallenbad nicht schwimmen und im Fitnessstudio keinen Sport betreiben dürfe. Dadurch fehlten auch die persönlichen Kontakt. Und das seit Monaten. Das sei das eigentlich Schlimme.

Frust schiebt er deshalb aber nicht. Er segelt dann eben so weit es geht. Am Steinhuder Meer. Das sei zwar immer mit viel Fahrerei verbunden, aber ansonsten sei der Aufwand überschaubar. Kujan nimmt beides in Kauf. „Hauptsache raus.“

Lesen Sie auch: „2020? Ein geniales Jahr“: Segel-Weltmeister Buhl zieht Bilanz