Wie der Marktoberdorfer Segler Christian Kujan wie Lara Croft den Gegnern trotzt

Christian Kujan aus Marktoberdorf segelt mit Alexander Antrecht auf Platz drei bei der Kieler Woche. Was sie vor der Weltmeisterschaft noch verbessern müssen.

25.06.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Kieler Woche: Allein der Name lässt die Augen in Seglerkreisen leuchten. Diese Traditionsregatta genießt international einen exzellenten Ruf. Die Kieler Woche zu segeln, das hat schon was. Auch für den Marktoberdorfer Christian Kujan. Bei dem Mitglied des Segelclubs Füssen-Forggensee (SCFF) glänzten die Augen allerdings diesmal noch mehr als sonst: Gemeinsam mit Steuermann Alexander Antrecht wurde er Dritter in der Bootsklasse Flying Dutchman (FD).

