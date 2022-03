Senior verwechselt Gas- mit Bremspedal: Kirchenmauer in Stötten stürzt ein

Ein 87-Jähriger wollte in Stötten mit seinem Auto einparken. Nach einem fatalen Irrtum fährt er gegen die Kirchenmauer. Der Senior verletzt sich bei dem Unfall.

21.03.2022 | Stand: 13:50 Uhr

Am Sonntagvormittag hat ein 87-jähriger mit seinem Auto die Kirchenmauer in Stötten zum Einsturz gebracht. Laut Polizei wollte der Senior mit seinem Wagen auf dem Kirchenparkplatz rückwärts einparken. Beim Rangieren verwechselte er offenbar Gas- und Bremspedal und fuhr rückwärts gegen die Kirchenmauer, woraufhin diese einstürzte. Anschließend legte der 87-Jährige den Vorwärtsgang ein und fuhr über den gesamten Parkplatz, ehe er mit seinem Fahrzeug gegen eine Garagenwand fuhr und hierbei sowohl die Garage als auch das darin stehende Fahrzeug beschädigte. Durch den Unfall wurde der 87-Jährige leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. An dem Auto, der Kirchenmauer und der Garage entstand ein Gesamtschaden von 33.000 Euro.

