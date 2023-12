Tanzpaare aufgepasst: Ab Montag gibt es Karten für die Modeon-Gala

Schnell sein und Tickets sichern für die Show- und Tanznacht im Marktoberdorfer Modeon. Das Programm hat es nämlich in sich.

01.12.2023 | Stand: 11:08 Uhr

Nicht nur viele Marktoberdorfer fiebern diesem Termin entgegen: Es ist wieder Modeongala in Marktoberdorf. Für Samstag, 20. Januar, hat das Kulturamt der Stadt ein buntes Programm zusammengestellt. Am Montag, 4. Dezember, beginnt der Vorverkauf. Die Karten gibt es ab 8 Uhr in der Kulturverwaltung der Stadt persönlich oder telefonisch unter 08342/4008-40.

Gute Tanzmusik verspricht diesmal die Gruppe PremiumStyle. Sie präsentiert sich als „Eventband mit Charme und Klasse“ und steht für Standard- und Latein-Tanzmusik. Im Sparkassenstüberl sorgen Max Kinker und Reinhold Ohmayer für Stimmung bei den Gästen und beste Unterhaltung.

Die will auch Peter Valance bieten. Er wird als Zauberer angekündigt, der „zur absoluten Weltspitze“ seines Metiers gehört. Magie, Illusion und charmanter Comedy verschmelzen miteinander und sollen seine Show zu einem wahren Erlebnis für das Publikum werden lassen.

Die Modeongala beginnt um 20 Uhr.