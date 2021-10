Sicherer in Marktoberdorf radeln: So könnte ein Radwegenetz für Alltag und Freizeit aussehen

Mit dem Stadtradeln soll der Weg zu einer Fahrradstadt keinesfalls enden. Das "Nachhaltige Marktoberdorf" erabeitete in Workshops einen Plan für den Radverkehr.

20.10.2021 | Stand: 11:42 Uhr

Wie könnte ein alltags- und freizeittaugliches Radwegenetz für Marktoberdorf aussehen? Dies war die Fragestellung um die es in einem Workshop im Frühjahr dieses Jahres ging. Nun erhielt die Stadt das Ergebnis. Michael Korn und Johannes Auburger vom Bündnis „Nachhaltiges Marktoberdorf“, sowie Michael Kölbel, P-Seminar-Lehrer am Gymnasium Marktoberdorf, übergaben einen Plan mit einem Alltagsradwegenetz für Marktoberdorf und Umgebung an Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell.

Was sind eine "Map", ein "Hackathon" - und ein "Mapathon"?

Die Karte entstand mit breiter Bürgerbeteiligung in mehreren öffentlich ausgeschriebenen Online-Workshops nach dem ADFC-Konzept Mapathon. Dies ist eine Wortschöpfung aus dem englischen „Map“ (Karte) und „Hackathon“ (Treffen zur Problemlösung). Ziel war ein geschlossenes Radwegenetz. Der Radwegebau wird laut den Initiatoren durch das Bundesverkehrsministerium im Projekt „Stadt und Land“ mit 80 Prozent Zuschuss gefördert.

Die Karte zeigt Vorrang-Routen und Nebenrouten, die für den Radverkehr in und um Marktoberdorf notwendig sind. Radverkehr heißt sowohl Alltags- als auch Freizeitverkehr. Der Alltagsradverkehr braucht schnelle, möglichst direkte Verbindungen zwischen den Orten, die bei jedem Wetter und zu allen Uhrzeiten sicher nutzbar sind. Der Freizeitverkehr nimmt dagegen auch Umwege in Kauf und ist eher auf das Erlebnis der Landschaft und die Erreichbarkeit der Ziele fokussiert.

Radfahrer machen ihre Anforderungen für Marktoberdorf deutlich

In der Karte sind Routen unabhängig vom aktuellen Bestand eingezeichnet. Das heißt, das Netz ist eine Diskussionsgrundlage, die die Anforderungen der Radfahrer deutlich macht. Wie diese Verbindungen erreicht werden, wo es etwa neuralgische Punkte gibt, die beseitigt werden müssen, ist umfangreich dokumentiert. Dies alles kann online eingesehen werden.

Sollten Routen nicht sofort umsetzbar sein, weil ein baulicher Eingriff notwendig ist oder Baugrund fehlt, so muss nach einer adäquaten Zwischenlösung gesucht werden, damit die Route sicher befahrbar ist, sagt Johannes Auburger. So könnten etwa Nebenwege ertüchtigt, die Geschwindigkeit für den Autoverkehr angepasst oder Markierungen und Beschilderungen erstellt werden, die die Radfahrer schützen. Beschilderungen für lokale und überregionale Radverbindungen sollten entsprechend aufgestellt oder korrigiert werden, sagen die Entwickler des Planes.

Straßen als Fahrradstraßen ausweisen

Konkrete Vorschläge sind auch, Straßen als Fahrradstraße auszuweisen. So könnte zum Beispiel die Straße entlang des Schulzentrums für den Schüler-Radverkehr sicherer gemacht werden. Auch Ideen, wie eine alternative Wertachquerung in Richtung Ebenhofen/Immenhofen bei der Ziegelei aussehen könnte, wurden Bürgermeister Hell vorgestellt. Die Daten wurden bereits im Frühjahr an die Stadt und den Landkreis übermittelt. Auch Landrätin Maria Rita Zinnecker habe die Einbindung in die Erarbeitung des kreisweiten Alltagsradwegenetzes zugesagt.

Michael Korn hat zusammen mit Birgit Glas und Miriam Pfanzelt in einem Workshop kinderfreundliche Familienrouten durch die Stadt erarbeitet. Das P-Seminar des Gymnasiums beteiligte sich an den Mapathons und erkundete sichere Wege zum Schulzentrum, berichtet Seminarlehrer Michael Kölbel.

