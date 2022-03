Schon wenige Atemzüge des giftigen Rauch können bei einem Brand tödlich sein. Ein Ostallgäuer Feuerwehr-Experte gibt Tipps zum richtigen Verhalten bei Feuer.

14.03.2022 | Stand: 06:37 Uhr

Die Information der Polizei nach dem Großbrand in Ronsberg am vergangenen Wochenende ist kurz und sachlich: Laut Obduktion starben die beiden Opfer an den Folgen des Brandes. Was aber heißt das? Noch immer gehen viele Menschen davon aus, dass die Opfer eines Brandes tatsächlich verbrennen. Doch dies ist ein Irrglaube, sagt Kreisbrandrat Markus Barnsteiner.