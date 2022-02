Sie hat Generationen von Lesern mitgeprägt: Ebenhofens Bücherei-Chefin hört auf

Fast ein halbes Jahrhundert lang leitete Felizitas Hindelang ehrenamtlich die Bücherei in Ebenhofen. Sie prägte Generationen von Lesern. Wer folgt ihr nach?

25.02.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Als „Schatzkästlein in der Gemeinde“ bezeichnete Peter Hart, Vorsitzender des Sankt-Michaelsbundes in der Diözese Augsburg die Gemeindebücherei im Biessenhofener Ortsteil Ebenhofen. Aufgebaut und maßgeblich geprägt hat die Einrichtung Felizitas Hindelang. Sie beendet nun nach 43 Jahren ihr ehrenamtliches Engagement. Dafür wurde sie beim Pfarrgottesdienst geehrt. (Lesen Sie auch: Mann gibt ausgeliehenes Buch nach 60 Jahren zurück.)

1979 ging es in Ebenhofen mit 100 Büchern los. Heute sind es mehr als 4.000 Medien

Kirchenpfleger Erwin Trinkwalder blickte auf die Gründung der Bücherei zurück. 1979 betraute der damalige Pfarrer von Altdorf, der auch Ebenhofen seelsorglich betreute, Felizitas Hindelang mit dem Aufbau der Bücherei. Start war mit 50 geliehenen Büchern und 50 aus Altbestand. Die Regale fanden im Flur des Pfarrhofs Platz – später in einem eigenen Raum des Pfarrhofs. 1998 schließlich bezog die Bücherei eigene Räume im Pfarrstadel. Bis 1987 meistere Hindelang die Bücherei komplett allein, dann bekam sie Unterstützung von Resi Stich. Heute teilen sich vier Frauen die Arbeit und verwalten den Bestand, der auf über 4000 Medien gewachsen ist.

"Die Bücherei in Ebenhofen ist immer aktuell und versucht immer, Kinder für das Lesen zu begeistern"

„Durch die regelmäßigen Büchereitagungen, den Austausch mit dem Michaelsbund und den umliegenden Büchereien ist unsere Bücherei für alle Altersgruppen sehr gut ausgestattet und immer hoch aktuell“, lobte Kirchenpfleger Trinkwalder. Zudem versuche das Team stets, junge Menschen im Kindergarten und in der Grundschule für das Lesen zu begeistern. Zu verdanken sei dies vor allem „Lizzi“ Hindelang, die mit „sehr viel Idealismus und persönlichem Einsatz eine hochaktuelle Bücherei und ein Büchereiteam aufgebaut und geleitet“ hat. Trinkwalder dankte ihr mit einem Geschenk. Ihre Aufgabe wird sich das Team künftig aufteilen.

Felizitas Hindelang hat ihr Leben den Büchern gewidmet. Bild: Anna Kabus (Symbolbild)

Selbst in der Corona-Zeit versorgte Hindelang 27 Prozent der Ebenhofener mit Lesestoff

Dank an Hindelang kam auch vom Sankt-Michaelsbund der Diözese. Peter Hart stellte heraus, dass Hindelang selbst im Corona-Jahr 27 Prozent der Ebenhofener mit Lesestoff versorge und gut mit Kindergarten und Schule, Mittagsbetreuung und vielen Gruppen in der Gemeinde kooperierte. (Lesen Sie auch: Deshalb greifen mehr Aitranger wieder zum Buch.)

Auch Hindelangs Nachfolgerin erhält das Ehrenzeichen in Gold

Dadurch sei die Bücherei ein Ort der Begegnung, der das Dorf „lebens- und liebenswert“ erhalte, auch wenn Geschäfte und Gaststätten verschwinden und Pfarreiengemeinschaften weiter wachsen. Hart überreichte im Auftrag des Bischofs von Augsburg das Ehrenzeichen in Gold an Felizitas Hindelang. Auch an Resi Stich, die sich seit 35 Jahren für die Bücherei einsetzt und nun das Team leitet, überreichte Hart für den Sankt Michaelsbund das Ehrenzeichen in Gold.

Lesen Sie auch