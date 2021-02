„Situation für alle belastend“: Ostallgäu ein Jahr im Corona Modus

Landrätin Zinnecker bereitet die steigende Zahl an Virus-Mutationen im Ostallgäu Sorge. Was sie dennoch hoffen lässt.

27.02.2021 | Stand: 11:06 Uhr

Seit genau einem Jahr leben die Menschen im Ostallgäu im Corona-Modus: Am 29. Februar gab es den ersten Corona-Fall im Landkreis. Seither haben sich in der Region Ostallgäu-Kaufbeuren rund 5350 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 150 Patienten starben. Und auch wenn sich die Menschen nach Lockerungen sehen, bereiten die steigenden Nachweise von Virus-Mutationen in der Region Sorge, sagte Landrätin Maria Rita Zinnecker am Freitag im Kreistag.

Zweite Corona-Welle war deutlich stärker als die erste

„Die Situation ist belastend für alle“, sagte Zinnecker. Aktuell (Stand Freitag) sind in der Region 130 Menschen mit dem Virus infiziert, etwa 3000 Menschen leben in Quarantäne. Die zweite Corona-Welle sei deutlich stärker gewesen als die erste, sagte Zinnecker. Dies lässt sich an den Inzidenzwerten ablesen: Lag der Höchstwert für das Ostallgäu im März bei etwa 120, wurde am 15. Dezember ein Spitzenwert von 242 erreicht (Kaufbeuren: 351 am 20. November). Zuletzt sanken die Inzidenzwerte kontinuierlich. Im Ostallgäu Anfang der Woche auf 43 und in Kaufbeuren am Freitag gar auf 6,8.

Doch sei die Furcht vor einer dritten Welle begründet, sagte Zinnecker. „Die Virus-Mutationen bereiten mir große Sorge.“ Im Ostallgäu wurden bereits 48 Fälle entdeckt, in Kaufbeuren 20. „Und die Tendenz ist steigend.“ Zinnecker sagte, sie könne jeden verstehen, der nun weitere Lockerungen wünsche. „Aber das birgt das Risiko, das Erreichte infrage zu stellen. Ob Lockern oder Lockdown, dies sei „ein schwieriges Vabanque-Spiel“.

"Die Menge an Impfstoff bedingt noch immer die möglichen Impfungen“

Hoffnungen setzt die Landrätin auf die seit Anfang des Jahres laufenden Impfungen. Im Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren haben 5,0 Prozent der Menschen die Erstimpfung erhalten (2,3 Prozent auch die zweite Impfung). Landkreis und Stadt betreiben gemeinsam die zwei Impfzentren in Marktoberdorf und Kaufbeuren. Die Versorgung mit Impfstoffen laufe nach anfänglichen Schwierigkeiten nun überwiegend stabil. „Doch die Menge an Impfstoff bedingt noch immer die möglichen Impfungen“, sagte Zinnecker. Die Herausforderung sei es nun, die Impfkapazitäten auszuweiten. Dies könne aber nur gelingen, wenn niedergelassene Ärzte mit eingebunden würde. Allerdings liegen dem Landkreis keine Informationen vor, wie der Bund in dieser Hinsicht plane.

Impf-Zwischenbilanz: Das sind die Zahlen fürs Ostallgäu

Der Landkreis hat bislang 11.845 Dosen des Impfstoffes von Bion-Tech/Pfizer verimpft, 914 Dosen AstraZeneca und 203 Dosen Moderna. Regierungsdirektor Ralf Kinkel sagte, es gebe „bei den Impfstoffen keine Verluste. Alles wird in der vorgesehenen Frist verimpft“.

