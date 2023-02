Ostallgäuer Skiliftbetreiber: "Wir wissen oft am Freitag nicht, ob Samstag Betrieb ist"

Sportler können sich wieder die Skier anschnallen. Doch die Frage ist: Wie viele Wintertage bleiben noch? Wie Liftbetreiber mit der Unsicherheit umgehen.

Von Tim Knott

02.02.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Lange haben Wintersportler darauf gewartet: Der Schnee ist endlich da und die Skisaison ist eröffnet. Ganz ungetrübt ist die Freude bei den Skiliftbetreibern in der Region jedoch nicht: „Es liegt viel zu wenig Schnee für diese Jahreszeit“, sagt Werner Stöller, Vorstand des SV Bidingen. „Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, sind die Temperaturen auch Anfang März meistens schon zu hoch, um noch einen Skibetrieb zu gewährleisten.“ Liftbetreibern wie Stöller bleibt also nur ein schmales Zeitfenster, in dem ihre Pisten befahrbar sind. Keine einfache Situation – zumal der Schneemangel nur eines von vielen Problemen ist.

