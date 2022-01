Skisaison in Ronsberg ist eröffnet: Wie ein kleiner Lift im Ostallgäu ums Überleben kämpft

Die Skisaison in Ronsberg hat begonnen. Noch vor einem Jahr stand der Lift vor dem Aus. Vom Kampf für den Erhalt des Lifts, an dem bereits Generationen fuhren.

17.01.2022 | Stand: 19:29 Uhr

Viele von uns haben selbst hier Skifahren gelernt, sagt Werner Bürgel. Mit seiner orangefarbenen Jacke stapft an der Piste entlang. Erst vor wenigen Stunden hat er sie noch beschneit. Nun tummeln sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Hang in Ronsberg und drehen ihre ersten Runden auf den Skiern. „Ich habe hier als Liftboy gelernt. Früher musste man den Leuten noch die Bügel reichen. Da ging das noch nicht automatisch“, sagt Bürgel und blickt auf den Lift, der die kleinen und großen Wintersportler wie eine bunte Karawane den Hügel hinaufzieht. Heute ist Bürgel Gesellschafter der GmbH & Co. KG, die den Lift betreibt. Mit zwölf weiteren Mitgliedern hält Bürgel den Ronsberger Skilift am Leben – auch wenn das nicht immer so einfach ist.

Skisaison in Ronsberg ist eröffnet: Andrang ist am ersten Tag groß

Es ist Tag eins der Skisaison in Ronsberg. Der Lift ist seit einer halben Stunde in Betrieb und die Parkplätze bereits voll. Der Andrang ist groß. „Wir haben damit gerechnet“, sagt Werner Bürgel. „Die Leute kommen teils von Mindelheim hierher.“ Zudem zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: die Sonne scheint – wolkenloser Himmel. Bürgel ist erleichtert. Er strahlt übers ganze Gesicht. Die Vorbereitungen haben sich gelohnt: Die vergangenen Tage präparierten die Mitarbeiter den Hang. „Gestern Abend haben wir dann schließlich nochmals die Schneekanone angeschaltet.“ In diesem Jahr hat sich das Unternehmen sogar eine zweite Kanone geliehen. Das Wasser dafür wird aus einem Teich entnommen. Ohne Zusätze wird es unter Druck durch die Kanone gepresst und wird zu Schnee. Doch dafür muss es kalt genug sein. „Ab minus drei Grad macht es Sinn, die Kanone einzuschalten.“ Ist es zu warm, produziert die Maschine Regen. „Auf dem Hang wäre eine riesige Eisfläche entstanden.“ Bürgel betete also, dass es nachts kalt genug wird. „Wir hätten sonst nicht öffnen können. Man schläft in so einer Nacht nicht ganz sorgenlos.“

Zwei Generationen, ein Team: Tobias Findeis (Zweiter von links) und Werner Bürgel (rechts) gehören zu den Betreibern. Auch Findeis Kinder, Sebastian (links) und Leopold, sind dabei. Bild: Stefanie Gronostay

2019 kein Schnee, 2020 Corona: 0 Betriebstage für den Skilift in Ronsberg

Bürgels Gebete wurden erhört und der Betrieb läuft. Endlich wieder. Der Skilift hat keine leichten Jahre hinter sich. „2020 fiel kein Schnee. Wir hatten keinen einzigen Betriebstag. Ein Jahr später, im Januar 2021, hätten wir in Betrieb gehen können. Doch dann kam der komplette Lockdown.“ Die Einnahmen blieben aus, die Ausgaben liefen weiter und rissen ein Loch in die Kasse. 5000 Euro fixe Betriebskosten hat der Skilift für die Hütte, den Strom, die Versicherung und vieles mehr. 2021 stand der Lift schließlich vor dem Aus. Die Kasse war leer. Doch Ronsberg hielt zusammen. Zwei der treuesten Skilift-Mädels, Lara Mayer und Emilia Daidone, stellten Spendenkassen auf und es kamen 1500 Euro zusammen, die örtliche Bäckerei spendete 1000 Euro. Die Ronsberger Firma Huhtamaki rief eine Losaktion ins Leben, deren Erlös, 2500 Euro, dem Lift zugutekam. Der Lift war gerettet – vorerst. „Wenn der Lift einmal weg ist, wird es nie wieder einen Neuen geben“, sagt Werner Bürgel.

Alle helfen zusammen und erhalten den Lift am Leben

1965 wurde der Lift durch die Geschwister Baumberger gebaut. Seit 2007 setzt die Arbeit die GmbH fort. Die Betreibergesellschaft setzt sich aus 13 Privatpersonen und der Marktgemeinde zusammen. „Wir arbeiten Hand in Hand“, sagt Werner Bürgel. „Das Schöne ist: Die einzelnen Gewerke sind bei uns gut besetzt. Wenn wir das alles fremdvergeben müssten, könnten wir uns das nicht leisten.“ Alle helfen zusammen und investieren viel Zeit neben ihren normalen Berufen.

Tobias Findeis beispielsweise kümmert sich um die Elektrik. Er ist an diesem Vormittag stilgerecht auf Skiern unterwegs. Seine Söhne Sebastian und Leopold begleiten ihn. Leopold lernt gerade erst Skifahren – auf dem selben Hang wie sein Vater viele Jahre zuvor. „Es macht viel Spaß. Nächste Woche mache ich einen Skikurs“, sagt der Kleine. Auch Ina fährt an diesem Samstag ihre ersten Meter auf Skiern – zusammen mit dem Papa am Kinderhang. „Wir wohnen zwei Kilometer von hier. Für uns ist das ideal“, sagt ihr Vater Stefan Martin.

Warum in die großen Skigebiete fahren?

Lesen Sie auch

Skilift in der Region Wintersportler aufgepasst: Skilift in Ronsberg geht in Betrieb

Dieses Konzept verfolgen auch die Betreiber. „Hier lernen die Kinder Skifahren. Wir ziehen sie für die großen Skigebiete heran. Doch das Schöne ist: Sie kommen mit 60 oder 70 Jahren mit ihren eigenen Enkeln wieder zurück“, sagt Bürgel. Der Skilift in Ronsberg hat Tradition. Generationen von Skifahrern haben hier gelernt. Bürgel sieht auch Vorteile für die Umwelt. „Bevor die Familien eineinhalb Stunden mit dem Auto in große Skigebiete fahren, kommen sie lieber hierher.“

Auch wenn in Ronsberg alles eine Nummer kleiner ist: Der Spaß ist genauso groß. Kinder toben und lachen. Am Kinderlift ist genügend Platz und Ruhe für die Kleinen. Für sie steht ein extra Lift bereit. Die fünfjährige Mathilda hat den Dreh bereits raus: immer wieder fährt sie hoch und wieder hinunter, während ihre Mutter unten steht und zuschaut. 4000 Euro hat die Anschaffung des Kinderlifts gekostet. Der TÜV kontrolliert die Anlagen alle zwei Jahre und stellt allein für die Kontrolle 1000 Euro in Rechnung. Sicherheit steht für die Betreiber an erster Stelle. „So kommt einiges zusammen“, sagt Bürgel. Doch auch wenn der Skilift kleine und große Probleme mit sich bringt: „Wenn wir sehen, wie die Kinder hier lernen und ihren Spaß, wissen wir, wofür wir das machen.“

Der Lift läuft montags bis freitags von jeweils 14.30 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Der Kinderlift ist samstags und sonntags von 10.30 bis 16.30 Uhr in Betrieb. Informationen gibt es unter der Nummer 08306/975120 oder unter www.sc1919ronsberg.de

Weitere Skilifte im Raum Marktoberdorf

Bernbeuren: Der TSV Bernbeuren betreibt den Lift. Er ist derzeit montags bis donnerstags ab 14 Uhr, freitags ab 13.30 Uhr, samstags ab 13 Uhr und sonntags ab 10 Uhr in Betrieb. Der Betrieb geht jeweils bis 17 Uhr. Inforamtionen gibt es im Internet unter www.tsv-bernbeuren.de

Weitere Lifte: Auch in Leuterschach und Bidingen gibt es Skilifte. Diese werden von den Sportvereinen betrieben.

Lesen Sie auch: So lassen sich Rodelunfälle vermeiden