Hightech-Überflieger „Markt-über-dorf“: Megathema Energie dominiert Technologiekonferenz

Zur Tech-Konferenz in Marktoberdorf kamen 170 Vertreter von Unternehmen aus ganz Süddeutschland. Sie redeten sich über das Thema Energie die Köpfe heiß.

04.05.2023 | Stand: 19:12 Uhr

Geht es nach Wissenschaftsminister Markus Blume, ist Marktoberdorf als Wirtschaftsstandort mit dem Technologie-Transferzentrum bald ein Hightech-Überflieger in Bayern. „Wenn das so weitergeht, wird aus Marktoberdorf bald Markt-über-dorf“, sagte er in einem Grußwort auf der 3. Technologiekonferenz, die die Stadt und AGCO/Fendt im Fendt Forum veranstalteten. Er war dazu per Video zugeschaltet und lobte auch die Allgäuer „Expertise im Maschinenbaubereich“. (Lesen Sie auch unseren Vorbericht: Technologiekonferenz "Smart Production" findet wieder in Marktoberdorf statt.)

