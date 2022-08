"Endlich wieder freischießen": So bereitet sich Obergünzburg darauf vor

Der fünften Jahreszeit in Obergünzburg steht nichts im Wege. Eigentlich sollte es das 100. Fest sein. Doch der Schützenverein Guntia muss umplanen.

20.08.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Eigentlich hätte in diesem Jahr das 100. Freischießen in Obergünzburg ausgetragen werden sollen. Wolfgang Heinold, Schützenmeister der dafür verantwortlichen Guntia, hatte sich dazu einige Überraschungen ausgedacht. Das Geheimnis lüftet er jedoch noch nicht: Denn am Freitag, 26. August, wird erst das 98. Freischießen eröffnet – wegen Corona war es in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen. Aber egal, ob nun 98 oder 100: „Endlich überhaupt wieder Freischießen“, freut sich Heinold. Und das sehen mit ihm viele andere genauso.

Freischießen in Obergünzburg fällt nicht nur einmal aus

Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass nicht erst die Pandemie dafür gesorgt hat, dass das beliebte und älteste Fest in der Marktgemeinde immer wieder einmal verschoben werden musste. 1804 war es ein Großbrand in der Schwanen-Wirtschaft, der Schießstätte, weshalb es gleich mehrere Jahre lang ausfiel. Später waren es Kriege. Und nun die Pandemie.

Erstmals erwähnt worden ist das Freischießen in den Geschichtsbüchern im Jahr 1733. Damals hatte das Stift Kempten eine Schützenordnung erlassen. „Darin war zum Beispiel geregelt, dass die Schützen nicht mit geladenen Waffen zum Stand kommen, unterwegs nicht schießen und am Stand nicht streiten und fluchen sollen“, so ist es in der Chronik der FSG Obergünzburg nachzulesen. Sie beteiligt sich am Freischießen traditionell mit einem Wettbewerb für Kleinkaliberwaffen, während bei der Guntia mit Luftgewehr und Luftpistole geschossen wird. Und das auf renovierten Ständen.

Was Corona für die Planungen zum Freischießen bedeutet

Sowohl im Ober- als auch im Untergeschoss des vereinseigenen Schützenhauses ist fleißig Hand angelegt worden. Eine neue Vorschrift zur Sicherheit am Schießstand erforderte das. Nach dem bislang letzten Freischießen 2019 erhielt die Guntia die Aufforderung dazu, plante das Projekt und legte bald los. Schließlich sollte zum Freischießen 2020 alles fertig sein, berichtet Heinold. Doch es kam völlig anders.

Am Tag vor der Generalversammlung wurden sämtliche Zusammenkünfte verboten. Keine Treffen. Weder zum Beratschlagen noch zum Arbeiten. Nichts. „Alles lag plötzlich auf Eis. Zu Anfang waren wir erschrocken, im Nachhinein war es gut so“, sagt Heinold. Zumindest was der Eindämmen der Ansteckungsgefahr angeht.

Aus Tagen wurden Monate

Immer länger ruhte das Projekt, „ein paar Monate lang ging überhaupt nichts“. Als die Vorschriften etwas gelockert wurden, arbeiteten die Guntianer weiter. Im kleinsten erlaubten Kreis, oftmals allein. Das Hauptproblem: Wegen der sich abzeichnenden Absage des Freischießens fehlten Einnahmen, die in den Umbau fließen sollten. Bayerischer und schwäbischer Schützenbund beteiligten sich mit einer Sonderfinanzierung an den Umbauarbeiten in Obergünzburg und vielen anderen Orten, Landkreis und auch die Marktgemeinde griffen schnell finanziell unter die Arme. Trotzdem war da ein Loch. Über einen Kredit sollte das nicht geschlossen werden, sagt Heinold. Zu ungewiss war, wann die Einnahmen wieder fließen. Also wurde umgeplant. Nun, am Ende, ist der Umbau gut gelungen – aber in etwas abgespeckter Version. Es hilft ja nichts. „Wir sind bei allem mit einem blauen Auge davongekommen“, berichtet der Schützenmeister.

Das Lachen ist ihm und seinem Team trotz aller Widrigkeiten nicht vergangen. Im Gegenteil. Heinold strahlt in diesen Tagen mehr als sonst, denn nun kann das Freischießen beginnen. Es soll wieder ein Fest für den Markt und weit darüber hinaus sein, das sich sportlich in den beiden Schießstätten der Guntia und der FSG abspielt und gesellschaftlich im großen Festzelt auf der Rösslewiese, wo die Wirtsleute Susanne und Jürgen Lolacher ein buntes Programm für alle Generationen zusammengestellt haben.

Wie sehr sich der Schützenmeister aufs Freischießen freut

Eröffnet werden die Feierlichkeiten am Freitag, 26. August. Um 18 Uhr gibt es einen gemeinsamen Empfang von Guntia und FSG bei der Guntia, danach geht es auf den Marktplatz, wo um 19 Uhr Bürgermeister Lars Leveringhaus den offiziellen Startschuss gibt. Vor dort marschiert die Gruppe weiter unter den Klängen des Blasorchesters Obergünzburg zum Festzelt und dem traditionellen Bieranstich mit der Aktienbrauerei Kaufbeuren.

Das Fest hat für Heinold auch den Sinn, neue Mitglieder zu werben. Denn wie viele Vereine hat auch die Guntia Mitglieder verloren. Aktuell sind es 120 Mitglieder, rund zehn Prozent weniger als vor Corona. Sollte sich die Zahl steigern, wäre das ein schöner Nebeneffekt. Vorrangig ist aber nur eins: „Endlich wieder Freischießen.“

