So bremst Corona Obergünzburgs Volleyballerinnen aus

04.03.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Premiere in dieser Saison für die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg: Sie dürfen in der Landesliga endlich in ihrer eigenen Halle um Punkte kämpfen. In einem Fall heißt es inzwischen schon wieder hätte dürfen, denn das Spiel gegen den SV Lohhof wurde coronabedingt abgesagt. Ob die zweite Partie, gegen Spitzenreiter TV Planegg-Krailing II stattfinden kann, steht noch nicht endgültig fest, wird aber zunächst einmal geplant.

Der Startschuss für das erste Heimspiel hätte zu ungewöhnlicher Zeit – am Freitag, 4. März, um 19.30 Uhr in der Schulsporthalle am Nikolausberg – fallen sollen. Aber daraus wird nichts. Das Aufeinandertreffen wird verschoben.

Der Spitzenreiter kommt nach Obergünzburg

Bleibt also noch das Duell gegen Planegg-Krailing II. Anpfiff für das Spitzenspiel in der Landesliga ist am Samstag, 5. März, um 13 Uhr. Vor zwei Wochen standen sich beide Kontrahentinnen zum ersten Mal gegenüber. Die Ostallgäuerinnen setzen sich mit einem starken und hart umkämpften 3:2-Sieg durch und fügten dem Tabellenführer aus dem Landkreis München die erste Saisonpleite zu. „Sie haben wohl Großes gegen uns vor und sind auf Revanche aus. Das haben sie in den sozialen Netzwerken angekündigt“, erzählt Außenangreiferin Simone Thaller und sieht im Duell gegen Planegg-Krailing II die eindeutig schwerere Aufgabe.

„Es wird wieder ein hartes und sehr intensives Match. Wir werden Vollgas geben und brauchen uns gegen sie nicht zu verstecken“, äußert sich die Außenangreiferin kämpferisch. Auch Coach Julia Obermeier ist optimistisch: „Die Mädels haben im Training fleißig gearbeitet und sind sehr motiviert. Unser Ziel sind natürlich drei Punkte.“

Deshalb steigt der Termindruck bei den Volleyballerinnen

Doch der Termindruck, sämtliche Nachholspieltage noch in die verbleibenden Wochen hineinzupacken, ist beim TSV Obergünzburg mit der neuerlichen Absage weiter gestiegen.

Gegen Planegg-Krailing II dürfen wieder Zuschauer und Fans unter der 2G-Plus-Regel in die Halle gelassen werden. Ein Schnelltest kann direkt vor Ort gemacht werden. Wichtig zu beachten ist, dass selbst Geboosterte einen zusätzlichen negativen Test vorweisen müssen. Zwar wurden die Regelungen bayernweit gelockert. Jedoch wurde ligenintern beschlossen, es trotz Lockerungen bei 2G-Plus zu belassen, um den Spielerinnen, Trainern, Schiedsrichtern und Zuschauern einen bestmöglichen Schutz zu bieten. Außerdem herrscht in der Halle Maskenpflicht.

Zu den Spielen ist der Kiosk geöffnet.