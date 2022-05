So bunt wie das richtige Leben: Wie das Haus der Begegnung in Marktoberdorf für alle Generationen da ist

Seit den Anfängen 2011 hat sich das Haus der Begegnung in Marktoberdorf enorm gewandelt. Wie das Angebot des Generationenhauses jetzt Alt und Jung anspricht.

05.05.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Die Freude ist Renate Dantinger deutlich anzumerken: „Jetzt sind wir wie ein Generationenhaus.“ Seit auch der Familienstützpunkt ins Marktoberdorfer Haus der Begegnung umgezogen ist, sind die Angebote für Jung und Alt in der Jahnstraße 12 unter einem Dach. Und diese werden gut genutzt – trotz Corona und all seinen Beschränkungen. Diese hätten vor allem die Älteren bitter getroffen, sagt die Sachgebietsleiterin Pflege und Soziales beim BRK Ostallgäu. Aber auch dafür gab es eine Lösung. (Lesen Sie dazu auch: Weit weg in einem imaginären Zug: Musikalische Lesung in Aitrang greift das Thema Fremdsein auf)

