So feierten die Absolventen der Berufsschule Marktoberdorf Start ins Arbeitsleben

232 Absolventen der Berufsschule haben ihre Zeugnisse bekommen und starten nun ins Berufsleben. Einige erhalten sogar Preise für ihre hervorragenden Leistungen.

06.08.2021 | Stand: 11:54 Uhr

Die Absolventinnen und Absolventen der Staatlichen Berufsschule Ostallgäu haben ihre Abschlusszeugnisse bekommen. Coronabedingt gab es keine große Feier mit allen 232 Abschlussschülerinnen und -schülern aus den verschiedenen Ausbildungsberufen. Stattdessen übergaben Schulleiterin Ulrike Devries und ihre Stellvertreterin Birgit Frey gemeinsam mit den Klassenleitungen die Zeugnisse in kleinen Gruppen und ohne Gäste.

Alle Auszubildenden mit einem Notendurchschnitt zwischen 1,0 und 1,5 erhielten von der Regierung von Schwaben den Staatspreis – eine Urkunde für die hervorragenden Leistungen: Das waren heuer 34 Schülerinnen und Schüler. Für Absolventen mit einem Notendurchschnitt zwischen 1,5 und 1,7 gibt es eine Urkunde vom Landkreis Ostallgäu, ebenso für hervorragende Leistungen.

Berufsschule Marktoberdorf: Der Alltag war geprägt von der Pandemie

„Bitte jetzt gleich mal die Mikros stummschalten und die Kameras anmachen, damit ich feststellen kann, ob Sie alle anwesend und wach sind.“ Sätze wie dieser seien in der Pandemie alltäglich geworden, sagt Schulleiterin Ulrike Devries. Distanzunterricht, Hybridunterricht, Videokonferenzen, Arbeit in Break-out-Rooms, Online-Präsentationen – all das habe den Unterricht im vergangenen Jahr geprägt.

Aus der Pandemie lasse sich aber auch Positives ziehen, sagt die Schulleitung. „Alles, was wir neu gelernt haben im Lockdown, können weiterhin erfolgreich einsetzen.“ Die Schüler haben im vergangenen Jahr gelernt, wie sie sich in einer Videokonferenz verhalten sollten: „Sie wissen, wie Sie sich vor einer Kamera positiv darstellen, Sie können Präsentationen online mit einer Gruppe erstellen und dann vorstellen.“ Die Erfahrung der Pandemie werde den Abschlussschülern in Zukunft helfen, das Unvorhergesehene zu bedenken und einzuplanen. Zudem haben sie gelernt, mit weniger Ablenkungen durch den Alltag zu kommen. „Sie haben mitgeholfen, dass durch Einschränkungen jedes Einzelnen die Gesundheit vieler Menschen geschützt wurde“, sagte Devries weiter. Jeder habe einen kleinen Teil dazu beigetragen. Nun hoffe sie, dass sich viele der Absolventen impfen lassen. „Das wird ein Schritt in Richtung Normalität sein.“

Berufsschulabschluss: Eine Basis für ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben

Auch die Abschlussprüfungen fanden nicht unter normalen Bedingungen statt: Hygieneregeln wie die FFP2-Maske erschwerten den Schülern die letzte Etappe ihrer Schulzeit. „Jetzt haben Sie es geschafft, Ihr Ziel erreicht“, sagte Devries. Die Absolventinnen und Absolventen seien nun ausgebildete Fachkräfte, die von den Betrieben und Praxen dringend gebraucht werden.

Der Berufsabschluss sei eine feste Basis für ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben. Als junge Menschen seien die Abschlussschüler ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Als junge Menschen sollten sie Neues auszuprobieren. Dazu gehöre auch, gewohnte Abläufe zu hinterfragen und möglicherweise zu verbessern. „Sie haben das Recht – und wohl auch die Pflicht – hartnäckig zu fordern, dass an eine lebenswerte Zukunft gedacht wird und dass dann tatsächlich gehandelt wird“, sagt Devries. „Sie haben jetzt vor allem das Recht, Spaß zu haben, Freunde zu treffen und Ihr Leben zu genießen.“

