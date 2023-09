So funktioniert der neue Flexibus in Marktoberdorf

Bald rollt der Flexibus durch Marktoberdorf. Er gilt als deutliche Verbesserung des ÖPNV. Vorher gibt es Infoveranstaltungen zum Rufbus.

20.09.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Die Tage des Stadtbusses in Marktoberdorf sind gezählt. Der ehrenamtliche Dienst wird nach vielen Jahren am 15. Oktober eingestellt, denn ab 16. Oktober rollt der Flexibus. Dieser Rufbus soll den ÖPNV im Bereich der Kreisstadt entscheidend verbessern, wünschen sich die Verantwortlichen. Wie das Symstem funktioniert, wird in einigen Infoveranstaltungen von Josef Brandner, Geschäftsführer der Betreiberfirma aus Krumbach, erläutert.

Das sind die Termine der Infoabende

Auftakt ist am Donnerstag, 21. September, um 19.30 Uhr beim Voglerwirt in Leuterschach. Gastro, Hotels und Gewerbe sind für Dienstag, 26. September, um 16 Uhr ins Café Greinwald eingeladen. In den Ortsteilen geht es am Mittwoch, 27. September, um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hattenhofen für die Geisenrieder weiter, um 20 Uhr ist die Veranstaltung beim Königswirt in Bertoldshofen für Bertoldshofen, Rieder und Sulzschneid. Abschluss ist am Mittwoch, 4. Oktober, um 18 Uhr für Thalhofen im dortigen Schützenheim.

So wird der Flexibus in Marktoberdorf bestellt

Bei einer Veranstaltung in der Filmburg sind bereits einige Senioren über den Flexibus aufgeklärt worden. Vereinzelt Kritik habe es am Fahrpreis gegeben, berichtete Seniorenbeauftragte Dr. Anne-Dore Fritsche im Stadtrat. Innerhalb der Zone 1 (Kernstadt einschließlich Thalhofen) kostet eine Fahrt 2,40 Euro, in Zone 2 (übrige Ortsteile) oder in beiden Zonen 3,60 Euro. Ermäßigungen gibt es für Kinder bis 14 Jahren. Mit ÖPNV-Wertmarke sind die Fahrten kostenlos. Der Bus hat Platz für Kinderwägen, aber nicht für Fahrräder.

Zwei Kleinbusse mit Elektroantrieb sind montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr im Einsatz. Die Reservierung erfolgt telefonisch (08342/7079817) oder per App. Bezahlt wird beim Fahrer oder online.

