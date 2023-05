Nahversorgung, Ärztehaus, Verkehr: So kann die Zukunft in Ebersbach aussehen

Das Konzept für die Entwicklung der Gemeinde Obergünzburg nimmt langsam Gestalt an. Dazu werden viele Vorschläge bewertet. Ein Schwerpunkt dabei ist Ebersbach.

05.05.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Wie geht es weiter in Ebersbach? Bei einem Dorfspaziergang im Dezember nahmen rund 60 Personen teil. An fünf Stationen wurden unterschiedliche Themenschwerpunkte behandelt. Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist das größte Defizit, dass es keine Nahversorgung im Ort gibt. Auch die Mobilität stoße in dem Ortsteil von Obergünzburg an Grenzen, hieß es. Nun beschäftigten sich die Markträte in einer Arbeitssitzung mit der Thematik und legten Ideen vor.

Bürger von Ebersbach sammeln selbst auch Ideen

Außer dem Dorfspaziergang gab es eine Postkartenaktion und einen Online-Workshop, in dem die Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Gestaltung ihrer Gemeinde mit einbezogen wurden. Diskutiert worden war auch über die Möglichkeit, eine Dorfladenbox, aufzustellen oder sogar Discounter anzusiedeln. Zudem besteht mit Hinblick auf das Thema Mobilität Handlungsbedarf vor allem beim Ausbau der Fuß- und Fahrradwege. Ferner sollten die Busfahrpläne mit den Schulzeiten stärker abgestimmt werden.

Diese Ergebnisse flossen nun in die Überlegungen ein. Dazu traf sich der Arbeitskreis im Rahmen des aktuell laufenden Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK). Dabei wurden das bisher ausgearbeitete Drehbuch vom Planungsbüro „Die Stadtentwickler“ aus Kaufbeuren vorgestellt und die Stärken und Schwächen der Marktgemeinde besprochen.

Welches Ziel ganz oben auf der Agenda für Ebersbach steht

Eines der Ziele ist laut Pressemitteilung, dass auch in Zukunft junge einheimische Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, im Ort zu bleiben. Das führte zu der Frage, ob Modellvorhaben wie zum Beispiel „Generationen Wohnen“ im Dorfzentrum mit barrierefreiem Wohnraum auch in Ebersbach umgesetzt werden könnten. Hierzu haben Die Stadtentwickler zwei Konzepte für die neue Ortsmitte ausgearbeitet.

Ebenfalls einen hohen Stellenwert erhielt das Anliegen, die Ortsmitte in Ebersbach aufzuwerten. Hierzu stellte Annegeret Michler zwei Planungsvarianten für einen neuen Ortskern auf dem freien Areal neben dem Autohaus Hörmann vor. In dem ersten Rahmenplan soll auf dem Gelände ein Ärztehaus mit Tagespflege oder betreutem Wohnen entstehen, die bestehende Ampelanlage erhalten bleiben und die Kirchgasse und die Willofser Straße als verkehrsberuhigter Bereich fungieren. Der Bereich rund um den alten Pfarrstadel soll zum Dorftreffpunkt werden und durch mehr Begrünung und Sitzgelegenheiten eine optische Aufwertung erhalten. Im zweiten Entwurf soll anstelle des Ärztehauses ein überdachter, öffentlicher Platz entstehen. Der soll zum Verweilen, zum gemeinsamen Musizieren oder Brotzeitmachen einladen.

Wie es mit der Energieversorgung weitergehen soll

In puncto regenerative Energieversorgung liegt der Gemeinde ein Vorbescheid für ein neues Windrad vor. Ähnliche Handlungsschwerpunkte, wie die Verbesserung der Busverbindung nach Ebersbach und Kaufbeuren, der Ausbau des Radwegenetzes entlang des alten Römerweges über die Valleroy und die Wiederbelebung der Ortsmitte waren bereits beim Online Workshop im Dezember thematisiert worden. Des Weiteren wurde beim Themenfeld Ortsentwicklung diskutiert, ob die Ausweisung von neuen Baugebieten den Leerstand im Ortskern eher noch verschlimmert.

Aufgabe des jüngsten Treffens mit Gemeinderäten und Bürgermeister Lars Leveringshaus war es auch, die Wichtigkeit der einzelnen Maßnahmen bei den Handlungsfeldern zu definieren. Dies erfolgte unter Anleitung von Annegret Michler anhand eines Punkteverfahrens. Jeder hatte eine gleiche Anzahl an zu vergebenen Punkten und konnte diese den einzelnen Maßnahmen zuordnen. Priorisiert wurden in diesem Zusammenhang der Lückenschluss außerorts zwischen den Ortsteilen Hagenmoos, Obergünzburg und Ebersbach, der vielfach erwähnte und geforderte Ausbau der ÖPNV-Anbindung und die Erweiterung der hausärztlichen Versorgung. Im Bereich Klima und Natur war den Gemeinderäten besonders wichtig, die Bürgerinnen und Bürger bei Erneuerbare-Energie-Projekten zu beteiligen und Dachphotovoltaikanlagen im Bebauungsplan bei Neubauten vorzuschreiben.

Diese Vorschläge sollen, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, als Denkanstöße dienen und sollen dann auch im Drehbuch des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes zu finden sein. Die weitere Ausarbeitung soll „je nach Budget und Interesse“ erfolgen. Das Planungsbüro „Die Stadtentwickler“ hat nun die Aufgabe, den finalen Entwurf des ISEK von Obergünzburg auszuarbeiten, damit es schon bald als Basis und Richtungsweiser für die gesamte Gemeindeentwicklung dienen kann.

