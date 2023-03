So klappt es in Untrasried mit Fotovoltaik auf der Wiese

50 Hektar im Gemeindegebiet von Untrasried gelten als geeignet. Der Gemeinderat legt die Voraussetzungen fest. Was es dabei mit der Gewerbesteuer auf sich hat.

21.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Unter welchen Bedingungen soll die Gemeinde dem Bau von Freiflächen-Solaranlagen in ihrem Gebiet zustimmen? Mit dieser Frage befasste sich der Gemeinderat von Untrasried in seiner jüngsten Sitzung. Nach dem Ergebnis der beauftragten Potenzialanalyse sind 51,5 Hektar für Fotovoltaikanlagen geeignet. Das entspricht zwei Prozent der Gemeindefläche. Darin sind 48,9 Hektar in der Kategorie I als Flächen mit hohem Potenzial ohne Einschränkungen sowie in der Kategorie II weitere 2,6 Hektar mit geringen, aber überwindbaren Einschränkungen ermittelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.