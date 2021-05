So klingen Religionen: Musica Sacra in Marktoberdorf überzeugt auch im Livestream

Viel Technik bei statt Publikum bei Musika Sacra: Auf dem Programm stehen christliche, buddhistische und Musik der Sufis. Wie die Online-Version ankommt.

25.05.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Statt Live-Publikum jetzt also mehr Technik: Etliche Kameras bedient Moritz Vodermeier, am Mischpult hat Tontechniker Arno Jauchmann seine Position eingenommen. Im Foyer sitzen Festival-Mitarbeiter an den Computern, um unter anderem die Chats aufzunehmen. Gleich geht’s los. Die Spannung steigt. Das Eröffnungskonzert des Festivals Musica Sacra International im Saal der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf wird am Freitagabend zum Erlebnis, und es wird live ins weltweite Netz gestreamt.

Musica Sacra: Trotz der Kürze des Festivals ist viel geboten

Das Publikum sitzt diesmal also vor den Bildschirmen zu Hause. Dafür aber weltweit. 1600 Clicks werden bis Samstagabend gezählt, als das Festival für dieses Mal auch schon zu Ende ist. Trotz der Kürze von zwei Tagen war unglaublich viel geboten: Das Konzert, informative Vorträge und Gespräche, die live übertragen wurden. Präsentiert wurden dabei viele Gesichter, die – wie Jeroen Schrijner, Thomas Rabbow und Prof. Volker Hempfling – teils seit fast 30 Jahren hinter diesem internationalen Festival stehen. Sie unterhielten sich über die Anfänge, die sie mit Festival-Gründer Dolf Rabus erlebt haben, aber auch über die Entwicklung dieser internationalen Begegnung von Menschen verschiedener Religionen.

Es war aber nur der erste Teil dieses Festivals. Drei weitere folgen – dann hoffentlich auch live fürs Publikum – im Juli, im August und im Oktober, mit jeweils einem weiteren Highlight. Aber nicht nur diese – coronabedingt – hybride Form von online und geplant auch live ist neu bei Musica Sacra International. Auch, dass es unter einem Leitthema steht, für das die Veranstalter „Unsere Erde“ gewählt haben. Damit verbunden ist die Frage: Welche existenziellen Fragen die Menschen und ihre Religionen weltweit verbinden. Es geht um dem Umgang mit der Natur und die Frage der Nachhaltigkeit.

Für diesen ersten Teil des Festivals konnten nur drei der eingeladenen neun Ensembles, die alle in Deutschland leben, anreisen, um live auf der Bühne der Musikakademie authentisch die Musik ihrer Religionen vorzustellen.

Meditationsmusik aus dem Zen-Buddhismus, Sufimusik und Chöre aus Argentinien und dem Libanon

Da war die Japanerin Renkei Hashimoto mit der Bambusflöte. Überliefert ist, dass Mönche des Zen-Buddhismus seit dem 14. Jahrhundert darauf Meditationsmusik spielen, die zum richtigen Ein- und Ausatmen führen. Einen Einblick in türkische Sufimusik gab das Ensemble Misafir. Zwei Frauen des ansonsten zehnköpfigen christlichen Ensembles Ars Choralis aus Köln nahmen das Publikum mit in die Zeit der Nonne Hildegard von Bingen, die unter anderem über die Ordnung der Kräfte schrieb. Berührend waren die zwei Live-Zuschaltungen zweier Chöre aus Cordoba/Argentinien und aus dem libanesischen Tripoli, sodass diese 16. Auflage von Musica Sacra International an drei Orten gleichzeitig eröffnet wurde.

Auf der Bühne des Saals in der Musikakademie nahmen nach und nach weitere Akteure ihre Plätze ein. Darunter waren die künstlerischen Leiterinnen des Festivals Bettina Strübel und Dr. Verena Grüter sowie der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins MODfestivals, Prof. Hans Jaskulsky, und der Hausherr der Musikakademie, Jürgen Schwarz. Alle unterstrichen die Bedeutung des Festivals. Weitere, aufgezeichnete Grußworte unter anderem der Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker und des Marktoberdorfer Bürgermeisters Dr. Wolfgang Hell wurden eingeblendet.

Musica Sacra: Das Weltreligionen-Festival fand Beachtung in vielen Teilen der Welt

Was fehlte, waren das Publikum, die vielen weiteren Musiker und Freunde des Festivals, die unter normalen Umständen in großer Anzahl nach Marktoberdorf angereist wären. Die aktuelle Corona-Lage ließ dies alles nicht zu. Dennoch wurde das Festival in vielen Teilen der Welt beachtet, wie zahlreiche Grußbotschaften zeigen, die via Internet angekommen sind.

In ihrem Fazit zeigen sich die künstlerischen Leiterinnen Strübel und Grüter außerordentlich begeistert vom Gelingen und haben viel Lob für das Festival-Team. Es habe viel Kreativität entwickelt. Schließlich habe man coronabedingt sehr flexibel planen müssen. Ihr Dank galt auch den Musikern für ihre authentischen Beiträgen, aber auch den vielen Unterstützern.

