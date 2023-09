Wie Kinder sicher zur Schule kommen: Experten geben Tipps

Dienstag startet das neue Schuljahr. Das stellt Abc-Schützen auch in Marktoberdorf vor Herausforderungen. Was bei Schulweg und Frühstück zu beachten ist.

11.09.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Die Aufregung steigt. Für viele Mädchen und Buben ist am Dienstag der erste Schultag. Damit verbunden sind neue Abläufe bei der Gestaltung des Tages. Das beginnt bereits am Morgen, wenn es künftig vielfach zu Fuß in die Schule geht. Da heißt es: Vorsicht. Das gilt für die Kinder genauso wie die Autofahrerinnen und Autofahrer. Auch die Polizei wird gerade in den ersten Tagen ein Augenmerk auf die Sicherheit der Kinder legen. Für den guten Start ins Schulleben haben Polizei, Verkehrsverbände und die Ostallgäuer Apotheken einige Tipps parat.

Wachsam sein: Besonders an Schulen sollten Autofahrer sehr wachsam sein, sagt das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West. Kinder seien kleiner und deshalb nicht so gut zu sehen. Das könnte dann brenzlig werden, wenn sie zwischen Autos hervor auf die Fahrbahn laufen. „Das Verhalten von Kindern ist oft nicht vorhersehbar. Gerade die Schulanfänger sind mit dem Straßenverkehr noch nicht so vertraut.“ Aufmerksam zu sein, das gilt auch an Schulbushaltestellen. Leuchten am Schulbus die Warnblinker, darf nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren werden. Das gilt auch außerorts und ebenso für den Gegenverkehr, wenn die Fahrbahnen nicht baulich getrennt sind.

Warum die Polizei von Elterntaxis dringend abrät

Unnötige Fahrten zur Schule vermeiden: Kinder sollten möglichst zur Schule laufen, wenn sie nicht mit dem Schulbus fahren. „Wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, entsteht ein hohes Fahrzeugaufkommen an der Schule. Die Eltern meinen es sicher gut, schaffen durch ihr Handeln aber unter Umständen weitere Gefahrenquellen für Kinder.“

Schulweg üben: Eltern sollten schon vor ein paar Wochen den Schulweg mit den Kindern geübt haben. Da sollten sie den Kindern auch den besten Weg gezeigt haben. Dabei gilt laut Polizei: Der kürzeste Weg ist nicht unbedingt der sicherste. Wichtig sei auch, auf Gefahrenstellen aufmerksam zu machen, ohne Ängste zu schüren, sondern den Kindern Selbstvertrauen zu geben und ihnen zu sagen, sie sollen sich nicht durch Musik oder ähnlichem ablenken lassen. Kleidung und Schulranzen sollten mit Reflektoren ausgestattet sein.

Laufgemeinschaften organisieren: Laufgemeinschaften, auch Laufbusse genannt, sind das Gegenstück zu Fahrgemeinschaften. Dafür werden Kinder aus der Nachbarschaft zusammengebracht, die den Schulweg gemeinsam zurücklegen. Es werden unterschiedliche Haltestellen am Weg vereinbart, an denen sich die Kinder verabreden, um von dort gemeinsam zur Schule zu gehen. Dadurch wird nach Ansicht von Deutschem Kinderhilfswerk, dem ökologischen Verkehrsclub VCD und dem Verband Bildung und Erziehung der Schulweg sicherer, macht mehr Spaß und die Kinder lernen, aufeinander aufzupassen. Das funktioniere bei älteren Kindern auch für Radfahrgemeinschaften.

Das sagen Apotheker zu einem gesunden Start in den Schultag

Das richtige Frühstück: Das Frühstück besteht im Idealfall vor allem aus vier Komponenten: Getreide, Milch, Obst und einem Getränk, sagt Apotheker Erich Degenhardt, Pressesprecher der Apotheker im Landkreis Ostallgäu. Wie die einzelnen Nährstoffe kombiniert werden, bleibt dem Geschmack des Kindes überlassen. Allerdings rät er vor zu viel Zucker ab. „Zuckerhaltige Lebensmittel schaden nicht nur den Zähnen, sondern lassen den Blutzuckerspiegel auch schnell stark ansteigen, sodass Ihr Kind nach kurzer Zeit wieder Hunger hat.“

Das Pausenbrot: Falls ein Kind wenig frühstückt, sollte es in der Schule eine gesunde, vollwertige Zwischenmahlzeit zu sich nehmen. „Wichtig ist, dass das Pausenbrot nicht jeden Tag gleich aussieht und gleich schmeckt, sonst wird es nicht gegessen.“ Degenhardts Tipp: „Ideal sind mundgerecht geschnittene Brote und kleine Obst- und Gemüsehappen. So können Sie sichergehen, dass Ihr Kind genügend Vitamine isst.“ Auch kleine „Überraschungen“ wie Nüsse oder Trockenfrüchte könnten mal dabei sein. Wichtig sei ebenso, dass Kinder auch in der Pause ausreichend trinken, am besten Tee, Saftschorle oder Wasser. Gesunde Kinder, die normale Mischkost mit ausreichend Obst und Gemüse bekommen, brauchen laut Degenhardt keine Zusätze. „Hierzulande leiden Kinder normalerweise nicht unter Vitamin- und Kalziummangel. Und – auch wenn die Werbung anderes behauptet – Kinder benötigen keine Kindernahrungsmittel, weder spezielle Joghurts noch Säfte.“

