Nicht nur die Fans sind bei der bayerischen Meisterschaft im Korbball in Marktoberdorf aus dem Häuschen

Über 400 Zuschauer verfolgen in Marktoberdorf die bayerische Meisterschaft im Korbball. Was der Fachwart dazu sagt. So ergeht es den Ostallgäuer Teams.

10.04.2023 | Stand: 15:30 Uhr

„So eine Stimmung, so viele Zuschauer: Ich kann mich nicht erinnern, wann die Kulisse bei einer bayerischen Meisterschaft zuletzt so gut war!“ Der Korbball-Fachwart Klaus Tropsch war voll des Lobes für Organisation und die Kulisse des Wettbewerbs, der unter Federführung des SV Geisenried in Marktoberdorf ausgetragen wurde. Über 400 zahlende Zuschauer wollten die Partien der besten Mannschaften des Freistaats live miterleben. Und die kamen wieder einmal aus Franken.

Zu den jährlichen Titelkämpfen treten die Erst- und Zweitplatzierten der Landesliga Süd und der Landesliga Nord in den Altersklassen Jugend 15, Jugend 19 und Frauen an. Jeder spielt gegen jeden. In den Jugend-Klassen qualifizieren sich bayerischer Meister und -Vizemeister für die deutschen Titelkämpfe. Der Sieger bei den Frauen steigt in die Bundesliga auf.

Korbballerinnen des TSV Stötten sind nah dran an einer Überraschung

Traditionell scheinen die Teams aus Unterfranken die Titel gebucht zu haben. Doch in der Altersklasse Jugend 15 war der TSV Stötten ganz nah dran an einer Überraschung. Gegen den TSV Nordheim erkämpfte er sich in seiner ersten Partie ein achtbares 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften hatten mit sehr starker Abwehrarbeit überzeugt. Entsprechend wenige klare Abschlusschancen kamen auf beiden Seiten zustande.

In seiner zweiten Partie verlor Stötten nur 0:3 gegen das unterfränkische Top-Team TSV Bergrheinfeld, das mit einer stark springenden Korbfrau antrat. Auch der TSV Nordheim verlor sein Match gegen den TSV Bergrheinfeld, der somit als Bayerischer Meister feststand.

Für den TSV Stötten war klar: Würde er sein Duell gegen den SV Stöttwang hoch gewinnen, wäre die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft geschafft. Doch Stöttwang, in der Punktrunde mit neun Punkten Abstand auf Stötten Zweiter, leistete Gegenwehr. Es entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel auf Augenhöhe, in dem Stötten seine Chancen nicht nutzte und nur über Sechsmeter-Freiwürfe zu Korberfolgen kam. Am Ende stand es leistungsgerecht 3:3 unentschieden. Damit hatte Stötten den dritten, Stöttwang den vierten Platz.

Stötten und Bidingen machen beim Korbball Bronze unter sich aus

Jugend 19: Auch in der Altersklasse Jugend 19 lagen am Ende die unterfränkischen Vertreter vorn. Der VfL Niederwerrn holte sich die Meisterschaft vor dem TSV Bergrheinfeld. In ihrem direkten Aufeinandertreffen trennten sich die beiden schwäbischen Vertreter, der TSV Stötten und der SV Bidingen, mit 5:5. Schon vor dieser Partie war klar, dass es „nur“ um die Bronzemedaille gehen würde. Dennoch entwickelte sich eine schön anzusehende, spannende erste Halbzeit, an deren Ende Bidingen mit 5:4 führte. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie etwas zerfahrener, es fiel nur noch ein Treffer. Mit dem 5:5 konnten beide Teams gut leben. In der Tabelle steht Bidingen damit auf Rang drei, Stötten auf Rang vier.

So beschreibt der Meistertrainer das Spiel der Ostallgäuerinnen

Frauen: In der Frauen-Konkurrenz hielten die Vertreter der Landesliga Süd, der TSV Leuterschach und der TSV Stötten, in ihren Partien gegen die Nord-Mannschaften phasenweise gut mit. „Das erste Spiel war schwerer als erwartet. Wir sind mit der härteren Spielart von Stötten nicht gut klargekommen“, beschreibt der Trainer des TSV Heidenfeld, Ben Stacey, den holprigen Turnierstart seiner Mannschaft, die aber den Titel holte. Zwei Konter brachten Heidenfeld in Führung, doch bis zur Pause hatte sich der TSV Stötten auf 2:3 herangekämpft. Auch in der zweiten Halbzeit war vor allem im Kreisspiel kaum ein Leistungsunterschied erkennbar. Nur die bessere Trefferquote der Heidenfelderinnen brachte ihnen letztlich einen 5:2-Sieg. Sein Spiel gegen den SV Löffelsterz verlor Stötten deutlich mit 1:8, die Mannschaft wurde immer wieder ausgekontert.

Der TSV Leuterschach hingegen rief seine beste Turnierleistung gegen den SV Löffelsterz ab. Gerade zu Beginn des Spiels hielten die Allgäuerinnen gut mit, konnten aber gegen die starke Sophia Weigand am Löffelsterzer Korb nur einen Treffer landen. Zur Halbzeit stand es 1:3. Da Löffel-sterz in der Schlussphase seine Trefferquote weiter erhöhte, siegten die Unterfränkinnen mit 7:1. Gegen den TSV Heidenfeld verlor Leuterschach 6:9. Zur Pause stand es bereits 1:6, erst in der zweiten Hälfte war der Leuterschach aufgewacht und hatte sich dem Niveau der Fränkinnen angenähert.

So ging es in der abschließenden Partie zwischen Stötten und Leuterschach um die Plätze drei und vier.

Vor allem in der ersten Halbzeit spielte Stötten seine Erfahrung bei bayerischen Meisterschaften aus und kam zu konzentrierten Korbabschlüssen. Nach 15 Minuten führte er 5:2. Nach dem Seitenwechsel kam Leuterschach noch einmal stärker auf, glich zum 6:6 aus. Doch die Stöttenerinnen legten nach, siegten verdient mit 8:6 und sicherten sich die Bronzemedaille.

