So schön ist der Winter in Marktoberdorf und Obergünzburg

So schön war der Winter am Wochenende im mittleren Ostallgäu: Wir haben die Beweis-Fotos!

01.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Wind- und Sturmböen, kombiniert mit gebietsweise Neuschnee, machen das Rausgehen inzwischen wieder ein bisschen zu einer Herausforderung. Aber wir wollen hier nicht klagen, hat sich der Winter in den letzten Tagen - auch gerade noch am Wochenende - doch in der Region um Marktoberdorf und Obergünzburg von seiner allerschönsten Seite gezeigt.

Bilder vom Langlaufen, von schönen Winterlandschaften und süßen Tieren im mittleren Ostallgäu

Diese schönsten Seiten des Winters hat unser Obergünzburger Fotograf in den letzten Tagen mehrfach eingefangen. Seine Bilder machen genauso Lust zum Ski-Langlaufen, wie zum Spazierengehen. Und auch einige hübsche Tierszenen hat Roth mit seiner Kamera eingefangen.

Bilderstrecke

So schön ist der Winter im mittleren Ostallgäu

1 von 16 In Ronsberg hat es bei den Krainer Steinschafen Nachwuchs gegeben. 0008 die Schafe rannten nicht wegen dem Fotografen los, sonder weil es Futter gab 0113 Zwillingslaemmer mit ihrer Mutter 2366 Heufuetterung 3462, 4870 die Zwillingslaemmer sind unterwegs Fotograf: Peter Roth
2 von 16 0018, 0070 wenn man von Unterthingau nach Reinhardsried faehrt, hat man diesen Anblick 0580, 0635 Skater mit Schatten im Eschenloh, von der Aussicht aus fotografiert Fotograf: Peter Roth
3 von 16 3137 2 Schwäne und Enten in einem kleinen Weiher bei Guenzach im Gegenlicht 3751 unterhalb von Schweinlang, starker Wind peitscht den Schnee über die Felder 3922 kleine Kapelle unterhalb von Schweinlang 4366 zwischen Schweinlang und Raiggers, neben der Huette laeuft ein Jogger 4430 schaut aus wie ein Raketenstart, ist aber nur ein Flugzeug, von Raiggers aus fotografiert Fotograf: Peter Roth
4 von 16 4472 wenig Schnee bei Ruderatshofen Der Ettwieser Weiher ist von einer Eisschicht ueberzogen, darin sind viele Blaetter eingefroren. Fotograf: Peter Roth 6 von 16 0360 Spuren im Schnee bei Immenthal 0405, 0411 Winterlandschaft bei Immenthal 0424 Feldkreuz bei Sellthueren 8441 Skater im Eschenloh Fotograf: Peter Roth 10 von 16 2811, 2828, 2894, 2944 Da kann man es aushalten. 2 Katzen auf der Fensterbank. Draußen eisiger Wind, die Sonne scheint durch das Fenster und innen wärmt noch der Kachelofen 3092 Langläufer bei Untrasried Fotograf: Peter Roth 12 von 16 In Ronsberg hat es bei den Krainer Steinschafen Nachwuchs gegeben. 0008 die Schafe rannten nicht wegen dem Fotografen los, sonder weil es Futter gab 0113 Zwillingslaemmer mit ihrer Mutter 2366 Heufuetterung 3462, 4870 die Zwillingslaemmer sind unterwegs Fotograf: Peter Roth

Lieber Winterbilder betrachten als raus in den Sturm!

Solange Wind und Sturm nicht aufhören, kann man freilich auch in Ruhe zu Hause vor dem Kachelofen - oder auch im Büro bei der Arbeit - hübsche Winterfotos wie diese betrachten. Und sich dabei gleich überlegen, wohin der nächste Spaziergang, die nächste Winterwanderung, die nächste Schneeschuhwanderung oder auch die nächste Skitour einen führen könnte. Viel Spaß beim Betrachten!