So viel Geld kosten der Stadt Marktoberdorf die Feuerwehren

Marktoberdorf gibt viel Geld für ihre Wehren aus. Die gesetzlichen Anforderungen steigen nicht nur bei der Schutzausrüstung. Wofür das Geld eingesetzt wird.

18.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das lässt sich die Stadt ja einiges kosten, ist man auf den ersten Blick versucht zu sagen und runzelt die Stirn. Aber der Brandschutz ist eine Pflichtaufgabe jeder Kommune. Allein in Marktoberdorf leisten über 400 Frauen und Männer ihren ehrenamtlichen Dienst für die Gemeinschaft. Damit sie vernünftig ausgestattet sind, muss die Stadt in diesem Jahr 105.000 Euro in die persönliche Schutzausrüstung investieren. „Das ist kein Wunsch und auch kein Luxus: Das ist notwendig“, sagt Kämmerer Wolfgang Guggenmos. Weil die gesetzlich vorgegebenen Anforderungen stiegen, stiegen auch die Ausgaben.

Auch der laufende Unterhalt aller Gerätschaften hat seinen Preis, heuer 77.000 Euro. Der Unterhalt der Fahrzeuge schlägt mit 80.000 Euro – 20.000 Euro mehr als im Vorjahr – zu Buche. Steigende Versicherungsprämien und vor allem Treibstoffpreise machen sich da bemerkbar.

Damit es bei Alarm noch besser läuft

Für die Löschwasserversorgung sind 150.000 Euro vorgesehen. 200.000 Euro stehen im Haushaltsplan für die Neuanschaffung von, wie es heißt, beweglichem Vermögen bereit. Hinter diesem Posten steckt die Umstellung der Alarmierung auf Digitalbasis. Weitere 250.000 Euro sind für das Feuerwehrhaus in Marktoberdorf vorgesehen. Dort stehen Sanierungen an, die Atemschutzwerkstatt soll ertüchtigt und die in die Jahre gekommene Einsatzzentrale erneuert werden.

Alles in allem summieren sich die Aufwendungen für die Stadt auf 1,2 Millionen Euro.

