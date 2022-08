So viel könnte die neue Halle in Lengenwang mehr kosten

Die allgemeine Steigerung der Baukosten erwischt auch das Lengenwanger Projekt „Halle für Alle“. Wie die Verantwortlichen darauf reagieren wollen.

Ein paar Hausaufgaben müssen noch erledigt werden, bevor der Startschuss für den Bau der „Halle für Alle“ in Lengenwang fehlt. Welche das sind, erörterten die Brüder Lück vom gleichnamigen Ingenieurbüro, Kämmerin Karina Reitemann und Kommunalunternehmens-Vorsitzender Bernhard Gantner in einer Informationsveranstaltung. Dazu eingeladen waren der Gemeinderat und die Vorsitzenden der Vereine.

Aufgrund finanzieller Vorteile wurde im Oktober 2021 ein Kommunalunternehmen gegründet. Der im Februar 2022 bestellte Vorsitzende Bernhard Gantner erklärte beim Infoabend, dass mit einer Steigerung der Baukosten von rund 20 bis 30 Prozent zu rechnen sei. Deshalb werde bei der Mehrzweckhalle laut Gantner nur eingeplant, was nötig und wirtschaftlich sei.

Das schlägt der Vorsitzende für die "Halle für Alle" vor

Kämmerin Karina Reitemann gab einen Überblick zur Finanzsituation der Gemeinde. 2023 muss Lengenwang keine Darlehen mehr bedienen. Der Rücklagenhöchststand im Jahr 2021 betrug 5,8 Millionen Euro, 2022 sind es 5,5 Millionen Euro und 2025 könnten es 1,6 Millionen sein. Die Gewerbesteuer als größte Einnahmequelle beträgt 2022 rund 1,2, im nächsten Jahr etwa 1,5 Millionen Euro. Laut Reitemann ist die Kostensteigerung noch einzuplanen.

Die Brüder Lück zeigten den Planungsstand auf. Um von der Entwurfs- zur Genehmigungsplanung zu kommen, müsse beispielsweise noch die Art des Hallendachs festgelegt werden: Satteldach mit Vordach oder Walmdach? Außerdem wurde das Energiekonzept der Halle angesprochen, zu dem auch der im Bereich Energie versierte Peter Rapp aus Lengenwang geladen war. Eine vollflächige Fotovoltaikanlage sei statisch möglich, sollten die PV-Module allerdings aufgestellt oder an die Fassade montiert werden, müsste dies berücksichtigt werden. In Bezug auf die Art der Heizung gab Rapp den Rat, mit einer skalierbaren Technik zu heizen. „Bei Wärmepumpen kann ich sagen, ich stelle nicht nur eine rein, sondern zwei oder sogar drei.“

Wie viele Wärmepumpen für die Halle sinnvoll scheinen

Bei der leichten und hoch gedämmten Bauweise werde zu bestimmten Zeiten für den Sport- und Veranstaltungsbetrieb viel Heizenergie benötigt. Mit einem Puffer könne die Wärme gespeichert beziehungsweise bereitgestellt werden. Außerdem sei mit dem angrenzenden Vereinestadel, der mit einer PV-Anlage bestückt ist, eine Nachsteuerung möglich.

Lücks stellten in Bezug auf die hohen Energiekonzeptkosten klar: „Eine technologisch anspruchsvollere, vielleicht auf lange Sicht wirtschaftlichere Heizung bedeutet eine höhere Investition.“ Konkrete Planungen seien derzeit noch nicht möglich und müssten im Laufe der Zeit abgewogen werden.

Welche Schritte nun bei der Planung für die Halle folgen

An dem Abend wurden gleich die nächsten Schritte festgelegt. In einer Sitzung muss über die für die Genehmigungsplanung relevanten Punkte entschieden werden. Bis Anfang 2023 wird die Baugrunduntersuchung und die Prüfung durch öffentliche Experten unter anderem von Brandschutz und Statik dauern. Danach prüft das Bauamt das Bauvorhaben, was wiederum rund ein halbes Jahr in Anspruch nehmen wird. Erst dann kann mit der Ausschreibungsphase begonnen werden, zunächst der Tiefbau und erst über die Wintermonate die anderen Gewerke. Zeitnah – nach Festsetzung der Entwurfsplanung – möchte das Entscheidungsgremium einen Informationsabend für die Lengenwanger veranstalten. Dabei soll es nicht nur um schon geäußerte Bedenken zu den Kosten gehen.

Zusammenfassend sagten die Brüder Lück, dass sie seit Ende der 1990er Jahre für die Planung von mehr als 20 Mehrzweckhallen verantwortlich waren. Bisher habe es keine einzige Gemeinde bereut, das Projekt verwirklicht zu haben.

Ein Blick auf den Zeitplan

2005: Schulturnhalle zu klein

2008: Prüfung Umbau Schulturnhalle und Möglichkeiten eines Neubaus

2016: Planung und Besichtigungen

2017: Erweiterung nicht umsetzbar

April 2018: Gespräche der Vereine mit Bürgermeistern, Kontaktaufnahme Ingenieurbüro Lück

Dezember 2018: weitere Besichtigungen und Gespräche

Februar 2019: Bauvoranfrage, Auftragsvergabe der Machbarkeitsstudie

Dezember 2019: Erstellen erster Hallenpläne, Ergebnisse aus Studie

Januar 2020: Besichtigung weiterer Hallen

Februar 2020: Bürgerversammlung, Beschluss des Gemeinderats zum Bau

Dezember 2020: Änderung des Flächennutzungsplans

März 2021: einstimmiger Beschluss zum Bebauungsplan

Oktober 2021: Gründung des Kommunalunternehmens

August 2022: Startschuss Genehmigungsplanung

Bauen und trotzdem schuldenfrei: Wie Lengenwang das schafft