So war das Konzert der Stadtkapelle und des Jugendblasorchetser in Marktoberdorf

Die Stadtkapelle und das Jugendblasorchester aus Marktoberdorf machen gemeinsame Sache: Beim Jahreskonzert im Modeon liefern sie höchste musikalische Qualität.

01.12.2022 | Stand: 12:34 Uhr

Mit einer in der Tat festlichen Ouvertüre „A Festive Ouverture“ von Alfred Reed eröffnete die Stadtkapelle Marktoberdorf ihr gemeinsames Jahreskonzert mit dem Jugendblasorchester Marktoberdorf. Ein starker Einstieg in das anspruchsvolle Musikprogramm. Die musikalische Leitung beider Orchester obliegt Thomas Wieser. Bereits 2004 übernahm er den Taktstock beim Jugendblasorchester, im Januar 2020 zusätzlich die Leitung der Stadtkapelle. Damals, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, dachte niemand daran, dass das erste gemeinsame Konzert erst drei Jahre später stattfinden würde.

Das Warten mit Proben unter erschwerten Bedingungen – online, mit Abstand und Maske – hat sich hörbar gelohnt! Was beide Ensembles auf die Bühne des Modeons brachten, war höchste musikalische Qualität und Virtuosität! Ein absoluter Kunstgenuss für Ohren, Augen und Herzen der knapp 500 Besucher. Durch das Konzert der Stadtkapelle führte charmant Florian Havelka, durch das des Jugendblasorchesters nicht minder charmant Veronika Steinheber und Matthias Schrägle.

Stadtkapelle Marktoberdorf entführt in den Wilden Westen

Der erste Teil des Konzerts war der Stadtkapelle vorbehalten. Die 55 Musikerinnen und Musiker entführten ihr Publikum mit der von John Williams komponierten und Jim Currow arrangierten Filmmusik „The Cowboys“ in den Wilden Westen. Dem Orchester gelang es wunderbar, die großartige Landschaft, ihre Weite, aber auch die zerklüfteten Felsformationen auf dem gefährlichen Viehtrieb mit 1200 Rindern darzustellen. Mittendrin der unvergessene John Wayne, das Wildwest-Raubein schlechthin! Rau, knorrig und ungestüm. Bei den älteren Konzertbesuchern kamen Erinnerungen an die Western ihrer Jugend auf. Eine musikalische Herausforderung stellte „How to Train Your Dragon“ von John Powell, arrangiert von Ton van Grevenbroek, dar. Die Stadtkapelle meisterte sie bravourös und fing die verschiedenen Stimmungen des Werks exzellent ein. Mit der stürmisch geforderten Zugabe „Zum Städtele hinaus“ zeigten die Musiker, dass sie auf Marschmusik verstehen. Der verdiente Lohn: nicht enden wollender Applaus des Publikums, strahlende Gesichter bei der Kapelle.

Jugendblasorchester Marktoberdorf bekommt lang anhaltenden Beifall

Mit „The Swan on the Hill“ des belgischen Komponisten Jan van der Roost startete nach der Pause das 85-köpfige Jugendblasorchester in seinen Part, gefolgt von dem ebenso wuchtigen wie filigranen und mit sehr viel Beifall bedachten „Machu Picchu – City in the Sky“ von Satoshi Yagisawa. Nach dem Stück „Pinocchio“ von Alex Poelman ging es beim „Florentiner Marsch“ musikalisch drunter und drüber – allerdings nur scheinbar. Denn das Chaos war programmiert, eine Überraschung für den Dirigenten.

Zum gemeinsamen Finale standen dann alle 135 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne. Beim Drifters-Klassiker „Under the Boardwalk“ hatten Josef Gebler an der Trompete und Carolin Stark an der Nagelfeile ihren großen Auftritt und mit Marschmusik („Alpenwelt“ von Anton Ulbrich) wurde das Publikum in die neblig-kalte Nacht entlassen. Der lang anhaltende Beifall wird noch lange in ihren Ohren nachgehallt haben.

Lesen Sie auch: Für Hans Heinle: Ein JBO-Konzert in Marktoberdorf, das unter die Haut geht