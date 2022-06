So will Obergünzburg mehr Wohnungen schaffen

Die Marktgemeinde Obergünzburg will die angespannte Lage etwas beruhigen. Dazu holt es ein Bauunternehmen ins Boot. Wann die Häuser bezugsfertig sein sollen.

18.06.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Ein Neubauprojekt soll den auch in Obergünzburg überlasteten Wohnungsmarkt etwas entspannen. 40 neue Wohnungen sollen entstehen. Dazu hat der Markt Obergünzburg, wie es in einer Pressemitteilung heißt, nach langer Suche und nach mehrmonatigem Bewerbungsverfahren das ehemalige Diplona-Grundstück an das Marktoberdorfer Bauunternehmen Hubert Schmid verkauft. Die Fläche befand sich in den vergangenen Jahrzehnten im Eigentum der ortsansässigen Firma Gabler-Saliter Milchwerke.

