Zeitreise in die Klimazukunft: Die Menschen im Ostallgäu erwartet Hitze und Starkregen

Wie sehen die Sommer im Ostallgäu Ende des Jahrhunderts aus? Eine Zeitmaschine ermöglicht den Blick in eine beunruhigende Zukunft.

22.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Im Internet gibt es eine Zeitmaschine, mit der sich in die Zukunft reisen lässt. Und zwar in die Klimazukunft. Unter welchen klimatischen Bedingungen werden die Menschen im Ostallgäu und Kaufbeuren am Ende des Jahrhunderts leben? Wie heiß werden die Sommer? Wie oft drohen Unwetter? Die Antworten liefert das sogenannte Klimatool des Landesamtes für Umwelt. Dieser frei zugängliche und leicht zu bedienende Rechner zeigt, wie sich das Klima in der Region in den nächsten Jahrzehnten verändern wird. Und der Blick in die Zukunft ist: beunruhigend.

