Das erwartet die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf im Spitzenspiel

Die Frauen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf empfangen Vaterstetten. Der Tabellenführer wackelt etwas. So stehen die Chancen für die Handballerinnen.

25.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der aktuelle Tabellenführer der Handball-Landesliga ist am Samstag, 25. März, bei den Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf zu Gast. Der TSV Vaterstetten spielt bislang eine relativ souveräne Saison. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der Dreifachturnhalle in Marktoberdorf.

So gut sind die Handballerinnen aus Vaterstetten

Die Gäste belegen den ersten Tabellenplatz – mit zwei Punkten Vorsprung auf Herrsching und drei Punkten auf Simbach. Die SG folgt mit einem Spiel und fünf Punkten Rückstand auf Platz vier. Jeder Ausrutscher kann für Vaterstetten also gefährlich werden. Denn erst kürzlich haben sie ihre ersten beiden Niederlagen verkraften müssen. In der Gruppe der Topmannschaften mussten sie sich zuerst beim TSV Herrsching (28:30) und dann beim TSV Simbach (27:28) knapp geschlagen geben. Das Hinspiel gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf hat Vaterstetten mit 29:27 gewonnen.

Auf was sich die Handballfrauen der SG einstellen

Für das Wochenende sind die Gäste klar der Favorit. Nichtsdestotrotz werden die SG-Frauen alles daran setzen, ihnen den Aufenthalt im Allgäu so ungemütlich wie möglich zu gestalten. In der vergangenen Woche haben die Gastgeberinnen hart trainiert und sich auf den Gegner eingestellt. Die beiden Mannschaften spielen mittlerweile schon seit mehr als sechs Jahren gemeinsam in der Landesliga und kennen sich daher gut.

Die Frauen aus Vaterstetten spielen extrem flink und sind schnell auf den Beinen. Deshalb hat die SG vor allem an der eigenen Abwehr wieder intensiv gearbeitet. Auch personell sieht es für dieses Wochenende wieder etwas besser aus. Die Kranken sind halbwegs genesen und wieder einsatzbereit. Die SG-Frauen freuen sich über jede lautstarke Fan-Unterstützung von den Tribünenrängen.

