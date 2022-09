Sportplatz in Biessenhofen von Schädlingen befallen: Die Suche nach einer Lösung

Erneut haben sich Egerlinge im Rasen des Biessenhofener Sportplatzes eingenistet. Welche Möglichkeiten es nun gibt, die Lage unter Kontrolle zu bringen.

14.09.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Der Rasen des Sportplatzes in Biessenhofen leidet derzeit wieder an einem Schädlingsbefall. Wie bereits vor drei Jahren haben sich trotz zweimaliger Behandlung unter der Grasnarbe Engerlinge eingenistet. Diese sind gern gesehenes Futter für Krähen, die das Gras umgraben, um an die Schädlinge zu kommen und damit einen Flurschaden verursachen.

In der Versammlung des Schulverbandes, der Eigentümer des Platzes ist, überlegten sich die vier Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden Lösungsmöglichkeiten, die möglichst heuer noch umgesetzt werden können. Ein Fachmann für Sportplatzbau schlug vor, Kalkstickstoff auszubringen, dies aber vorher mit dem Wasserwirtschaftsamt abzusprechen. Dieses lehnte das Vorgehen ab, da bei Hautkontakt mit Kalkstickstoff Verätzungen möglich sind. Der Sportplatz ist ein öffentlich zugänglicher Platz, der schwer abzuriegeln ist. Vor allem seien auch Hunde gefährdet.

Der TSV Biessenhofen hat sich als Sportplatznutzer zu einer Kostenbeteiligung bereiterklärt

Eine weitere Lösungsmöglichkeit ist das Ausbringen von Fadenwürmern (Nematoden). Sie vernichten die im Boden lebenden Larven, indem sie sie als Wirte für ihre eigene Vermehrung nutzen. Sie sind für Mensch und Tier unschädlich. Die Kosten für einen Nematoden-Einsatz belaufen sich auf circa 3000 Euro. Die in den vergangenen Jahren erfolgten Behandlungen übernahmen die Gemeinde Biessenhofen und der FC Ebenhofen. Auch der weitere Sportplatznutzer TSV Biessenhofen ist bereit für eine Kostenbeteiligung, bestätigte Schulverbandsvorsitzender Wolfgang Eurisch. Wichtig für einen Erfolg bei Nematoden ist die stetige Durchfeuchtung der Fläche, was bei der aktuellen Wasserknappheit auch abzuwägen sei.

Bei der Begutachtung des Platzes stellte der Fachmann zudem fest, dass auf der Fläche sehr viel Unkraut wächst und die Fläche dringend vertikutiert werden muss. Der anfallende kontaminierte Grünabfall soll fachgerecht über Container entsorgt werden. Die Versammlung beschloss, erneut mit der Fachfirma Kontakt aufzunehmen um das Problem möglichst schnell einzudämmen und noch im Herbst Abhilfe zu schaffen.

Lesen Sie auch: Biessenhofen will zwei Wasserhochbehälter bauen: "Wir müssen zu Potte kommen"

Lesen Sie auch