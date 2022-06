„Sprüh Obergünzburg bunt!“: Graffitikunst für die neue Turnhalle

Profi-Sprayer "Loomit" hat Jugendlichen aus Obergünzburg alles über Grafittis beigebracht. Ihre Kunstwerke sind individuelle Dekoration für die neue Turnhalle.

14.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Sprüh Obergünzburg bunt!“ Unter diesem Motto hat das Jugendforum Obergünzburg in der ersten Woche der Pfingstferien einen Graffiti-Workshop für Jugendliche organisiert. Die Innenwände der neu sanierten Jahn-Turnhalle blieben nicht langweilig weiß, sondern wurden mit bunten Graffitis auf individuelle Art und Weise verschönert. (Lesen Sie dazu auch: Graffiti in Memmingen - eine "verbotene" Kunst)

Profi-Sprayer "Loomit" bringt den Jugendlichen Graffitikunst bei

Hierfür konnte das Jugendforum den weltbekannten Profi-Sprayer „Loomit“ gewinnen. Er brachte den den Jugendlichen die ersten Schritte mit der Spraydose bei. Los ging es am Dienstag mit einer Zeichenschule, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre ersten Skizzen und Entwürfe auf Papier brachten. Anschließend durften sie sowohl mit Lackstiften als auch mit Sprühdosen ihre ersten eigenen Erfahrungen an der Wand machen – beziehungsweise an Platten, die dann in der Turnhalle an die Wand gehängt wurden.

Das Grundgerüst für das Kunstwerk wurde von „Loomit“ selbst geschaffen. Seine Schülerinnen und Schüler durften dann ihre kleinen Meisterwerke in sein großes Kunstwerk einarbeiten.

Lesen Sie auch: Fast eine Million Euro für den Obergünzburger Marktplatz