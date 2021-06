Spuren der Alemannen und Franken in Marktoberdorf

Die Besiedlung des Ostallgäus ist an etlichen Straßennamen in Marktoberdorf abzulesen.Was das Ried mit Roden zu tun hat und welche Bedeutung die Franken hatten.

Straßennamen erzählen Ortsgeschichte: Eine ganze Reihe bedeutender Persönlichkeiten stecken dahinter. Aber auch Flurnamen sind oft die Namensgeber gewesen. Es ist schon über 30 Jahre her, als Anne Lutz aus Marktoberdorf diese Geschichten zusammengetragen hat. Sie erscheinen nun in aktualisierter Form. Heute: die Waltisrieder und die Ennenhofener Straße in Marktoberdorf.

Gäbe es nicht eine gründliche Ortsnamenforschung, so wüssten wir kaum etwas über die frühe Geschichte des östlichen Allgäus; denn die schriftlichen Quellen im Archiv des Domstifts zu Augsburg fielen bei kriegerischen Auseinandersetzungen im Jahre 1026 blinder Zerstörungswut zum Opfer.

Marktoberdorf und das Frühmittelalter

So aber bringen wenigstens die Ortsnamen einen Schimmer Licht ins absolute Dunkel, und zwei daraus abgeleitete Straßennamen führen direkt in die frühmittelalterliche Siedlungsgeschichte rund um Marktoberdorf: die Ennenhofener Straße im Norden und die Waltisrieder Straße im Südosten.

Der Ortsteil Ennenhofen – der Name meint „Bei den Höfen des Enno“ – wird als eine alemannische Hof- und Ortsgründung des 6. bis 7. Jahrhunderts gedeutet und den Nachfahren der ersten Siedler zugeschrieben, die für ihre rasch wachsende Bevölkerung in den Flusstälern der Kirnach, Wertach und Geltnach Land kultivierten und einen ganzen Kranz von Orten mit der Endung -hofen gründeten, ohne dabei in den Urwald vorzustoßen.

Anders die Franken, die ein Jahrhundert später eine systematische Siedlungspolitik betrieben und auch in die Urwälder einzudringen begannen. In dieser Epoche veränderter Aktivität weist die Waltisrieder Straße. Der Ort Waltisried ist zwar „abgegangen“, wie die Chronisten sagen, aber eine Ansiedlung dieses Namens existierte circa eineinhalb Kilometer südlichöstlich des Schlossberges bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, und ihre Gründung ist auf die Rodung des Walto in fränkischer Zeit zurückzuführen.

Die Rolle unterworfener Völker

Die fränkische Verwaltung bezog in ihr Rodungsunternehmen nicht nur eigene Siedler ein, wie beispielsweise in Frankenried, sondern auch die einheimischen Alemannen und – das allerdings nicht so selbstverständlich – Gefangene, zwangsweise umgesiedelte Angehörige unterworfener Völker, wobei es ihnen vermutlich weniger um die Landgewinnung ging als um die Zersplitterung der besiegten Völkerstämme, die sich von einer solchen „Umsiedlung“ kaum je wieder erholten.

Sachsenried lässt zum Beispiel erkennen, dass hier unterworfene Niedersachsen an den Rodungsarbeiten beteiligt waren, Ingenried deutet auf eine Rodungssiedlung der niedersächsischen Engern hin, Böhen bei Ottobeuren auf das Ergebnis fränkischer Zwangskolonisation durch unterworfene Böhmen. Ortsnamen wie Binnings und Winneden lassen auf die Ansiedlung deportierter Slawen schließen – ein interessantes Völkergemisch also, das ab dem Ende des 8. Jahrhunderts dem Urwald zu Leibe rückte.

Was der Ortsname "Schwenden" mit dem Roden zu tun hat

Die Siedler, freie und unfreie, betrieben die Rodung der Wälder zum Preis von Nutzungs- und anderen Vorrechten auf das gewonnene Land, und sie betrieben sie gewissenhaft. Die Wälder wurden nicht niedergebrannt, sondern die gefällten Stämme als Nutzholz verwendet, die Wurzelstöcke ausgegraben, das heißt „gerodet“, und nur das Ast- und Wurzelwerk verbrannt.

So wie sich das Wort „roden“ in „ried“ wiederfindet, treffen wir das Verbrennen in „sengen“ oder „schwenden“ (schwinden lassen) beispielsweise in den Ortsnamen Schwenden bei Leuterschach und Birngschwenden bei Wald an.