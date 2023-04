Marktoberdorfer Grundschüler sammeln stolze Spendensumme für Erdbebenopfer

Fleißig bereiteten die Kinder der Marktoberdorfer Martinschule Pausenbrote und Snacks zu. Der Erlös aus dem Verkauf geht direkt in die Türkei und nach Syrien.

06.04.2023 | Stand: 15:30 Uhr

1200 Euro für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien: Auf diese stolze Summe haben es Schülerinnen und Schüler der St. Martinschule in Marktoberdorf zusammen mit ihren Lehrern gebracht.

Mit Pausenbroten und Snacks helfen Kinder aus Marktoberdorf den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien

Sie schmierten leckere Brote und bereiteten Snacks zu, die dann in der Pause verkauft wurden. Den Scheck erhielt nun Rainer Zasche von der Hilfsorganisation Humedica. Schulleiter Jörg Schneider dankte allen Sponsoren, den Eltern, seinem Kollegium aber vor allem den Kindern für dieses große Zeichen der Solidarität.

Zasche erläuterte den Kindern anschaulich, wofür der Geldbetrag verwendet wird. Die kleine Feierstunde fand ihren Abschluss mit dem passenden gemeinsamen Lied: „Ein Stück für dich, ein Stück für mich, wer seinen Kuchen teilt, wird trotzdem satt…“

Lesen Sie auch: Verein "Perlenkette" aus Marktoberdorf ermöglicht Kindern in Uganda Bildung